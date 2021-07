Angelique Boyer y los primeros enfrentamientos con África Zavala en Vencer el Pasado

En su segunda semana de estreno, la telenovela "Vencer el Pasado" ha tenido momentos importantes como algunos antecedentes que revelan las vidas de algunos personajes como el de la actriz Angelique Boyer quien interpreta a la Bióloga Renata Sánchez Vidal; y ya ha tenido los primeros enfrentamientos con África Zavala quien da vida a Fabiola Mascaró, la villana de la historia.

Pues en su afán de seguir trabajando en su kit que junto a su ex novio Alonso Cancino (Horacio Pancheri) bautizó como el Kit Atávico, y que él le robó luego de descubrir que en su última noche de soltera (a un día antes de la boda) Renata besó al jefe de recursos humanos de Laboancestral, el laboratorio en el que ambos trabajaban y ella acababa de tener un ascenso, está haciendo todo lo posible por ser escuchada y contrada en otro laboratorio.

Lamentablemente la broma de la que fue víctima Renata al besar con los ojos cerrados a un hombre que no era su prometido, que se vuelve aún más desgarradora, al haber sido grabada sin que se diera cuenta y protagonizar el vergonzoso vídeo que fue compartido en la web, le trajo fuertes consecuencias a su vida.

La primera, es que Alonso literalmente la mandara a volar y no conforme con cancelar la boda, se adjudicó el Kit Atávico en el que Renata empezó a trabajar años atrás y luego lo compartió con el que pensó que iba a ser el hombre que compartiría u vida. La otra situación grave, es que debido al vídeo que cirula en redes sociales, todo mundo la tacha de mala mujer, por lo que ha repercutido hasta en el aspecto profesional y nadie la quiere contratar en otro laboratorio.

La producción de Rosy Ocampo realizada para Televisa, no podría estar más apegara a la realidad, pues en tiempos actuales, muchas de las personas se convierten en víctimas de los usuarios de Internet al hacerse viral un vídeo o imagen compartida que en muchas ocasiones, marcan su vida para siempre.

No obstante, la Bióloga Molecular Renata Sánchez Vidal, no se dará por vencida y buscará la manera de empezar a trabajar en otro laboratorio. En el proceso de tocar puertas, se topa por la Licenciada Fabiola Mascaró (África Zavala), quien es hija del prestigiado empresario Lisandro Mascaró, dueño de BIOGENELAB, el laboratorio genético más importante de Latinoamérica.

Pues por aras del destino sus padres, Camilo Sánchez (Manuel 'El Flaco' Ibáñez) y Sonia Vidal (Leticia Perdigón), entran a trabajar como intendentes en el laboratario y su mamá quien se lleva muy bien con Mary -la recepcionista-, consigue que la Lic. Mascaró le haga un espacio a Renata para presentarse y pedir trabajo.

Pero las cosas no son como ella espera; sin querer, Renata entra a la oficina de Fabiola cuando está en plena junta con su equipo de trabajo y tras explicarle qué es lo que hace ahí, la hija de Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel) la escucha de mala gana y aunque reconoce que el kit en el que Renata ha estado trabajando mucho tiempo, podría servir para la ampliación del área de bio-informática, su asistente Natalia (Arena Ibarra), le hace saber que ella es 'la del vídeo que le ha puesto el cuerno al novio'.

Y por si fuera poco, asegura que el kit podría ser bueno, siempre y cuando, lo trabajara la persona que lo desarrolló y no quien se lo adjudicara sin ser suyo, por lo que Fabiola no le da esperanzas de empleo.

Posteriormente Renata se entera que habrá una conferencia de prensa presidida por el Ingeniero Lisando Mascaró, a la que quiere asistir pero no puede porque no se registró a tiempo y los guardias de seguridad no la dejan pasar. Tras hacer "su luchita" por entrar, se retira del lugar y choca accidentalmente con Javier Mascaró (Ferdinando Valencia), quien también es hijo del Ingeniero, y al explicarle que quiere entrar a la conferencia pero no puede, él le da acceso y la lleva hasta la sala donde es la conferencia.

Para colmo de males, Fabiola la ve y la manda sacar de la sala pero ella le dice al guardia que no se irá; el Lic. Mascaró se da cuenta de que hay un problema y pregunta qué pasa, pero Renata quiere hacer todo lo posible con hablar con el Ingeniero a como dé lugar para exponerle su propuesta de trabajo.

Para saber qué pasará en la telenovela "Vencer el Pasado", no te la pierdas de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

