Angelique Boyer y Zuria Vega vuelven con Alma de Hierro a la pantalla chica

A 14 años del lanzamiento de la telenovela "Alma de Hierro", actrices como Angelique Boyer y Zuria Vega vuelven a la pantalla chica con el melodrama que entre 2008 y 2009 fue producido por Giselle González y Roberto Gómez Fernández, y protagonizada por Alejandro Camacho y Blanca Guerra.

El reparto está conformado además por Jorge Poza, Flavio Medina, Eddy Vilard y Adrián Uribe como la parte juvenil de la telenovela y contó con las actuaciones estelares de Alberto Estrella, Martha Julia, Alejandra Barros, Lisardo, Juan Verduzco y con los primeros actores Luz María Aguilar y Rafael Inclán.

Y como en los melodramas nunca pueden faltar los villanos, la actriz puertorriqueña Adamari López, hizo mancuerna con Angelique y Zuria Vega a quienes directa o indirectamente les hacía la vida imposible.

Un total de 66 actores fueron los que conformaron el melodrama producido para Televisa, que ahora se alista para regresar a la pantalla chica pero no de la televisora de San Ángel, sino a su filial en Estados Unidos, es decir, Univisión.

En el melodrama, Angelique Boyer es una estudiante de Medicina, pues quiere ser una gran cirujana y su padre José Antonio Hierro (Alejandro Camacho), quien tiene un negocio de cremería y salchichonería -del que vive y mantiene a toda su familia-, está orgulloso de que su hija se prepare para ser doctora.

No obstante, tras trabajar con su abuelo Ignacio Hierro (Rafael Inclán) en una estética para ayudarse económicamente, Sandra (Boyer), descubre que empieza a tener afición por el baile y el espectáculo, por lo que, se verá obligada a dejar la carrera para convertirse en una estupenda bailarina mientras se va de aprendiz a un cabaret de 'medio pelo', claro, todo a escondidas de su padre, quien automáticamente reprobaría esa decisión.

Por su parte, Zuria Vega, da vida a Renata Higareda Fontana, la novia de Sebastián Hierro (Jorge Poza), quien se graduó con honores de la carrera de Historia, no obstante, la pareja no tiene un final feliz luego de la boda, pues un trágico suceso cambiará el rumbo de la historia.

"Alma de Hierro", llegará a la pantalla chica de Univisión a partir del próximo lunes 28 de febrero y se podrá ver en Estados Unidos y Puerto Rico en los siguientes horarios: 06:00 am / 12:00 pm / 06:00 pm (Centro),

07:00am / 1:00pm / 07:00 pm (Este) y 04:00am / 10:00am / 04:00pm (Pacífico).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!