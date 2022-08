Angelique Boyer y Silvia Navarro compartirían créditos por primera vez como protagonistas

Los nombres de las actrices Angelique Boyer y Silvia Navarro suenan muy fuerte para una nueva producción de Televisa en la que se cree, podrían compartir créditos por primera vez como protagonistas. Se trata de la nueva telenovela que ya trabaja el productor Juan Osorio y que obedece a una historia turca.

Pues desde que el creativo de la televisora de San Ángel dijo ante las cámaras de Edén Dorantes que ya estaba conformando el elenco de su nueva historia para la pantalla chica, confirmó los nombres de algunos de los actores que formarán parte del melodrama, pero también reveló a quién le gustaría traer de nuevo a los melodramas y con quién le gustaría trabajar.

Así, fue que se dieron a conocer los nombres del protagonista masculino que en un principio dejó ver que se podría tratar de Eduardo Barajas o de Daniel Elbittar. Pero posteriormente se filtró información sobre que ese lugar protagónico lo podría ocupar Brandon Peniche y hasta el propio Sebastián Rulli, aunque el argentino ha sido descartado y ahora se dice que será el ecuatoriano Danilo Carrera quien haga pareja con la protagonista.

Una dupla de protagonistas

Y mientras diversos medios se deshacen por adivinar qué actriz llevará sobre los hombros la responsabilidad de un nuevo protagónico en su carrera o si será más de una, últimamente se ha dejado ver que Angelique Boyer sería esa actriz cuyo nombre está herméticamente guardado en un cajón.

Pero también habría sido confirmada Silvia Navarro, quien no es la primera vez que actúa bajo la producción de Juan Osorio y con la que el propio productor dijo que le encantaría trabajar. Pues según el Canal de YouTube Tlahuicole Novelas, la periodista de espectáculos Martha Figueroa dijo en su programa de espectáculos, que la también protagonista de "La Suerte de Loli" (2021) de Telemundo, ya habría firmado contrato con el productor pero "la harían de emoción" tras no revelar su nombre tan rápido.

En tanto, una cuenta de Instagram dedicada a la telenovela bajo el perfil de @elamorinvencible, cuyo poster muestra a una mujer sentada en una barca sentada en la arena y viendo el mar con su cabello acariciado por el viento y su cuerpo cubierto por una manta blanca, que bien podría ser Silvia Navarro o Angelique Boyer.

Pues dicho canal de YouTube ha revelado este domingo que la telenovela que se vislumbra con los títulos de "El Amor Invencible" o "Madre No Sólo Hay Una" tendría una protagonista madura y una juvenil en la historia.

Por otro lado, hace una semana fue el propio Juan Osorio quien confirmó a Anette Michel como parte de su elenco; no obstante, dijo que no iría como protagonista, sino como el personaje estelar de la historia y e redes sociales, ya hay quien la pide como villana, aunque hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto del que sería su segundo personaje en los melodramas de Televisa, luego de debutar como la malvada de "Contigo Si, Por Siempre" (2021-2022).

Así que habrá que esperar en las próximas semanas a que se destape el nombre de una vez por todas de la actriz o las actrices que serían parte del cuadro protagónico del melodrama, luego de que Juan Osorio no ha vuelto a hablar sobre estas actrices y que hace unas semanas compartió escenario con Maribel Guardia y Adriana Fonseca en un evento en Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU.

