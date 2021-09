Angelique Boyer y Sebastián Rulli se traicionan mutuamente en Vencer el Pasado

Darío Valencia o Mauro Álvarez y Renata Sánchez Vidal (Angelique Boyer), empiezan a enamorarse en "Vencer el Pasado", pero el orgullo y sus planes no les deja reconocer sus verdaderos sentimientos -sobre todo a Mauro-, personaje interpretado por Sebastián Rulli; lo que los lleva a traicionarse mutuamente con "otros amores".

Por un lado, el personaje de Angelique Boyer viene de una relación que la ha dañado, pues su novio Alonso Cansino (Horacio Pancheri) la dejó plantada en la iglesia el día de su boda al enterarse una noche antes de un supuesto engaño con el jefe de Recursos Humanos de Laboancestral -el laboratorio genético donde ambos trabajaban-, además de luego recibir un aumento de sueldo; pues todo llevaba a pensar que esa sería la razón de tal aumento, sin averiguar antes que Renata fue víctima de un mala broma que le jugaron quienes se decían sus amigas.

Mauro o Darío por su parte, no ha dejado de revivir y pensar el momento en el que su padre Arturo Valencia murió en un accidente de tránsito tras verse perseguido por Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel) -hace años-, y ahora busca conseguir el mejor puesto en BIOBENELAB, el laboratorio en el que ahora trabaja siendo un profesional muy acertado, con tal de ganarse la confianza del ingeniero Mascaró como el Director de Bio Informática del laboratorio para luego acorralarlo y desenmascararlo en frente de todos.

Aunque para lograr su objetivo tenga que enamorar a Fabiola Mascaró (África Zavala) y someterse a sus condiciones y exigencias; pues aunque no quiere ser parte de este sucio juego, de alguna manera tiene que llegar a ser la mano derecha de Lisandro, quien en su momento, le robó un gran proyecto a Arturo Valencia, el padre de Darío o Mauro.

La Bióloga Molecular Renata Sánchez Vidal se ha dado cuenta que se ha empezado a enamorar de Mauro Álvarez, pero tras aparentar un supuesto noviazgo con él para que éste la protegiera del chisme generado por Carmen Medina (Erika Buenfil) de que andaba con el mismísimo Ing. Mascaró y que por eso tenía todos los privilegios habidos y por haber, descubrió que también tenía sus amoríos con Fabiola, por lo que no puede demostrar su amor libremente.

No obstante, Mauro ha descubierto la enfermedad por la que está atravesando Renata, por lo que le ha bridado todo tipo de apoyo que Renata a rechazado categóricamente y descubre -gracias a Javier Mascaró (Ferdinando Valencia) que Sonia Vidal (Leticia Perdigón) y Camilo Sánchez (Manuel 'El Flaco' Ibáñez) no son sus padres y Érik (Miguel Martínez) no es su hermano.

La fiesta del cumpleaños de Brenda Mascaró (Gaby Rivero) se acerca y tras el logro de Javier Mascaró de hacer a Renata su novia, éste decide invitarla al fastuoso evento de sociedad, así como Fabiola lleva a Mauro, quien ya había destapado la relación que tiene con él.

Mauro se sorprende de ver a Renata del brazo de Javier Mascaró, quien además de ser hermano de la malvada Fabiola, presentó a Renata como su novia, quien supo defenderse muy bien del veneno tirado por Fabiola tras verla en casa de sus papás.

Pero tanto Mauro como Renata ya se han dado cuenta que empiezan a gustarse y a sentir algo uno por el otro... ¿Qué pasará entre ellos? para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "Vencer el Pasado" de lunes a viernes a las 8:30 por el Canal de las Estrellas.

