Angelique Boyer volverá a hacer de las suyas con Teresa en UniMás

A doce años del estreno de "Teresa" (2010), telenovela que marcó un parteaguas en la vida de la actriz Angelique Boyer, la actriz volverá a hacer de las suyas con su personaje de Teresa Chávez Aguirre a través de la señal de UniMás, un canal de Univisión, en Estados Unidos.

La noticia sobre la nueva llegada de Angelique Boyer a la pantalla chica de las telenovelas, fue compartida por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, el pasado jueves 19 de mayo y el público, literalmente ha brincado de emoción.

Pues aunque la francesa haya dicho ya en varias ocasiones que quiere dejar descansar su imagen después de haber hecho dos telenovelas al hilo como "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y "Vencer el Pasado" (2021), su presencia sigue siendo más que importante en la televisión mexicana y ahora estadounidense.

Pues actualmente se le puede ver actuar en "Abismo de Pasión" (2012) en el horario vespertino de las 14:30 a las 16:30 horas en México, y su imagen no descansará como ella quisiera, pues de acuerdo al canal UniMás de Univisión en Estados Unidos, pronto llegará a la pantalla chica de la televisora, la historia de 'la hembra mala', como le llaman a Teresa.

"¡Una telenovela que no pasa de moda! #Teresa regresa a Estados Unidos a través de la pantalla de @unimas Estados Unidos. Imperdible a partir de este lunes 23 de mayo, a las 6PM/5C. @angeliqueboyer", describe la publicación de @noveleandomex.

Teresa Chávez Aguirre es una mujer de bajos recursos que saca la fiera interior que lleva dentro tras herir su orgullo tras pretender ser de otro nivel cuando no lo es. Está enamorada de un estudiante de medicina que la adora y le promete que pronto terminará su carrera para casarse con ella.

Pero Teresa cambia el amor del hombre que ama y el de su familia por otras oportunidades que se le presentan para salir de la pobreza en la que vive. Y al mismo tiempo, no descansará hasta hacer pagar a quien se burlaba tanto de ella por despreciarla, mientras logra salir adelante y obtener todo lo que siempre ha querido en la vida.

Lo malo, es que Teresa se llevará "entre las patas" a todos los que la aman y aprecian, pues ella persigue su objetivo muy firme, aguantándose incluso, las ganas de amar libremente al hombre que ama y cuando menos piensa, tiene a más de dos hombres amándola en verdad y ella sólo se dedica a jugar con sus sentimientos, por eso es llamada 'la hembra mala'.

Será a partir del lunes 23 de mayo que se pueda disfrutar de esta historia que ha hecho vibrar a chicos y grandes con la impecable actuación de Angelique Boyer y un gran elenco, a las 6PM/5C por UniMás.

Diana Palacios Periodista

