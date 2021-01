Angelique Boyer: ‘un reto separar la vida personal, de la pública’

Para la actriz de origen francés Angelique Boyer, confesó que ha sido todo un reto separar su vida personal con su carrera profesional, pues tanto el público como los medios de espectáculos han juzgado algunos aspectos de su vida.

Desde muy joven, Angelique Boyer cautivo con su belleza como modelo, luego de estudiar en el Centro de Educación Artística, apareció en sus primeros trabajos actorales, principalmente en telenovelas juveniles.

“Desde niña soñé con aparecer en la pantalla mexicana, entrar a los hogares y atrapar al público como a mí me atrapó en la infancia”, contó en entrevista para Televisa.

Su primer papel conocido en televisión, es el de ‘Anette’ en el melodrama de ‘Corazones al Límite’, en el año de 2004. Y a finales de ese año, Pedro Damián la consideró para el papel de ‘Vico’, en la icónica telenovela de ‘Rebelde’.

A partir de ese momento, Anquelique Boyer fue escalando hacia el estrellato, hasta convertirse en una de las actrices más solidas y queridas de la televisión mexicana, gracias a su tremenda belleza y desenvolvimiento en el escenario.

“Es una profesión que te da más cosas de las que te puede quitar. Yo siempre lo he visto de esa manera. Nunca he sentido que he hecho un sacrificio. Al contrario, siempre he recibido cosas hermosas”, comentó la actriz.

Posteriormente vinieron personajes inolvidables los cuales ha interpretado en las telenovelas de: ‘Teresa’, ‘Amar a muerte’, ‘Lo que la vida me robó’ e ‘Imperio de Mentiras’, papeles que tienen como común mujeres que alcanzan sus sueños y plenitud, mucho antes que el amor.

“Yo creo que hoy en día es completamente natural ver a personajes que primero busquen conocerse así mismo antes que vivir un sueño que nos han vendido en las mismas historias de novelas; en cuentos de color de rosa. Pero en realidad ni el amor ni las vidas son así de perfectas”, expresó.

Así es como Angelique Boyer, ha buscado hacer camino en su carrera, demostrando que es una actriz en plenitud, que ha logrado cumplir sus sueños, antes incluso que el amor, el cual tiene gracias a su trabajo.

“Es bien fácil juzgar y señalar y pues nada más por ser imagen pública hay que tener que dar explicaciones, pero he aprendido cada vez a explicar menos. Creo que la gente no necesita eso para seguir con su vida”, dijo.

Finalmente agregó, que lo que le pasa en su vida, no debe repercutir en la vida de los demás, por lo que se debe entender que hay que separar la vida personal de la vida pública, y aunque sea un reto, seguirá intentándolo.