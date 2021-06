Luego de casi dos meses de grabaciones de la telenovela "Vencer el Pasado", la actriz Angelique Boyer, quien es una de las cuatro protagonistas de la historia producida por Rosy Ocampo, ha mostrado su compañerismo, dinamismo y sobre todo, su hiperactividad; y hace unas horas se mostró ¡tejiendo!... ¿a caso serán unas chambritas?

Posiblemente, aunque a decir verdad, la actriz de origen francés, es una de las más inquietas en la producción de la tercera novela de la franquicia "Vencer", y cuando no se muestra bailando, se graba haciendo alguno de sus acostumbrados TikToks, junto a Erika Buenfil (otra de las protagonistas de la historia de Televisa) o con cualquier otro compañero de foro.

Y recientemente, Angelique Boyer compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que aparece en los foros de grabación, apartada de las escenas y con un par de ganchos para tejer con una prenda en tonos verdes ya empezada.

Lee también: Un mano a mano entre bellezas: Marjorie de Sousa y Marlene Favela en La Desalmada

Por lo que se podría pensar que es una chambrita; sin embargo, sería también alguna bufanda que la cubra del frío durante el lluvioso verano de la Ciudad de México y Estado de México donde la francesa vive con su novio Sebastián Rulli.

En dicha Instagram Story se lee: "Así espero a veces... @chinovillada, Gracias Chino querido", caracterizada, claro, con su cabello osucro y con los outfits que llevará como la bióloga Renata Sánchez Vidal. La postal fue captada esta vez, dentro de la casa de la familia.

Lo que podría causar sensación, debido a que después de siete años de relación sentimental con el argentino Sebastián Rulli y de vivir un año juntos, muchos de sus fanáticos esperan con ansias el momento en el que anuncien su compromiso matrimonial.

Lee también: Compara Sebastián Rulli a Angelique Boyer con Doña Florinda en Vencer el Pasado

Y no sólo eso, sino que además, se les pueda ver como padres de un bebé; como el meme que los fervientes admiradores crearon a propósito del pasado Día del Padre, en el que se le ve a Sebastián Rulli como papá de una niña que es Angelique Boyer cuando tenía entre dos y tres años de edad.

No obstante, ambos actores se encuentran quizás, en uno de los mejores momentos de sus carreras y de lo más estables, por lo que ambos han dicho que no necesitan de un documento firmado que ratifique su amor como pareja y por el momento no quieren tener hijos, aunque Sebastián ya es padre de Santiago, el hijo que procreó con su anterior pareja -la también argentina- Cecilia Galliano.

Mientras tanto, "Vencer el Pasado" se estranará el próximo 12 de julio a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas, en sustitución de "¿Qué le pasa a mi familia?", producción de Juan Osorio, protagonizada por Diana Bracho, Eva Cedeño y Mane de la Parra.

Angelique Boyer teje ¿chambritas? entre escenas de Vencer el Pasado. Foto: Historias Instagram Angelique Boyer

Síguenos en