Angelique Boyer regaña a Sebastián Rulli en su primer encuentro en Vencer el Pasado

Tras las primeras escenas del actor Sebastián Rulli en su personaje protagónico como Mauro Álvarez en la telenovela "Vencer el Pasado", ya se ha podido ver algunos detalles de su historia de vida; no obstante, se llegó el día que conoció a la Bióloga Molecular Renata Sánchez Vidal en BIOGENELAB -personaje interpretado por Angelique Boyer- y no le fue nada bien, pues ¡hasta salió regañado!

Mauro Álvarez es un experimentado profesionista que siempre se ha desenvuelto en el área de la Bioquímica, por lo que tras enterarse de la convocatoria que ha lanzado el laboratorio genético más prestigiado de Latinoamérica de que buscan a la persona ideal para que figura como Director del Área de Bioinformática de BIOGENELAB, el personaje de Sebastián Rulli se ha mostrado interesado y ya tuvo su entrevista con Fabiola Mascaró (África Zavala), la Administradora General de la empresa.

Misma que piensa que Mauro Álvarez es el indicado para ocupar el puesto, pues tiene mucha experiencia y ha dado clases en la Universidad, por lo que sus conocimientos son importantes para el área. No obstante, con la reciente aparición de Javier Mascaró (hermano de Fabiola e hijo del Ing. Lisando Mascaró -dueño del laboratorio-, es casi imposible conseguir el puesto, pues su padre lo ha asignado como Director del Área de Bioinformática.

No obstante, la historia de vida de Mauro, lo ha marcado para siempre; pues en el pasado, su padre murió por culpa del prestigiado Ingeniero Lisandro Mascaró y su insistencia por pertenecer a su equipo de trabajo no es casualidad, pues no se puede borrar de la mente el accidente que le arrancó la vida a su padre y dejó inválido a su hermano Rodrigo (Luis Curiel).

Motivo suficiente para que Mauro busque vengar la muerte de su padre... Luego de tener la entrevista de trabajo con Fabiola Mascaró, le solicita a Tere (Kari Kleiman) -una de sus asistentes- una cita para volver a hablar con ella y Fabiola acepta, ya que tenía pensado llamarle para decirle que muy a su pesar, el puesto había sido ocupado ya, por su hermano Javier, a quien considera que no está preparado para tomarlo.

Pues su persistencia por obtener un puesto en BIOGENELAB aunque no sea el esperado, no decaerá y al visitar por segunda vez a Fabiola, ella lo invita amablemente a conocer las instalaciones del laboratorio para que le dé su opinión, pues están en un momento de expansión de la empresa y necesita ideas.

En el tour, Mauro entra al laboratorio donde se encuentra Renata Sánchez y a ella se le cae una muestra química porque él la toma por sorpresa y se asusta. Acto seguido Renata le grita a Mauro y le pregunta qué hace ahí, pues es un lugar restringido sólo para personal de la empresa y él no pertenece ahí.

Pero Mauro, amablemente le contesta que él sólo está conociendo las instalaciones para dar su opinión a Fabiola Mascaró pero la primera opinión que dará es que cambien y capaciten al personal del área de laboratorios empezando por ella, pues asume que es más importante ser bonita que eficiente; lo que podría indicar que Mauro se enamoró de Renata a primera vista, pese a su actitud.

Aquí, la escena del primer encuentro de Renata y Mauro:

