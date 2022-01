Angelique Boyer recuerda su amistad con Anahí y Estefanía Villarreal en Rebelde

Una nueva historia está por emprender el vuelo en Netflix como es el remake de la exitosa telenovela "Rebelde", y aunque ya se estrenó hace un par de días, la actriz Angelique Boyer recuerda a Anahí Estefanía Villarreal, con quienes compartió grandes momentos en el melodrama de 2004 a 2006.

Dicen que segundas partes nunca fueron mejores, pero independientemente de las teorías, es un hecho que "Rebelde", producida por Pedro Damián hace casi 18 años para Televisa, siempre será la única y original historia que, protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christhoper Von Uckermann, sigue dejando una profunda huella en millones de fanáticos.

No obstante, los personajes de Victoria Paz Millán 'Vico' y Celina Ferrer Mitre que respectivamente fueron interpretados por Angelique Boyer y Estefanía Villarreal, eran dos de las mejores amigas de la niña más popular del Elite Way School -escuela donde estudiaban-, Mía Colucci Cáceres (Anahí).

Y para no olvidar al trío de amigas, fue la propia Angelique Boyer, quien a través de sus historias de Instagram, compartió una postal la mañana de este viernes, dejando ver que de nuevo está viendo la historia de corte juvenil, aunque no especificó si sería la que hicieron juntas o la nueva versión de "Rebelde" de Netflix.

Mía, Vico y Celina, eran tres hijas de familia que fueron internadas en el Elite Way School, debido a diferentes situaciones en sus vidas; sin embargo, ellas se encontraron en dicho internado y fueron las mejores amigas de la preparatoria.

Y en dicha postal compartida a través de sus historias de Instagram, Angelique Boyer escribió: "AYER EMPECÉ A VER REBELDE", "Hay cosas que son por siempre y para siempre", "ME EMOCIONA MUCHÍSIMO VERTE ALLÍ" Y "Cel, Mía y Victoria", mientras la actriz de origen francés etiquetó a Estefanía Villarreal y a la propia Anahí.

La protagonista de "Vencer el Pasado" (2021), compartió a la par una postal en la que aparece con las dos actrices y en la que se les ve que se daban mucho amor y cariño entre todas, pues eran sus cómplices en sus aventuras de juventud.

Y es que, no es ni la primera, ni la última vez que alguna de las tres actrices exprese su emoción por haber compartido créditos en un melodrama que sin saber, ha quedado para la historia, pues son varias veces las que cada una se ha encargado de compartir postales de aquella época en sus redes sociales.

