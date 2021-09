Angelique Boyer pone en su lugar a Erika Buenfil en Vencer el Pasado

Carmen Medina de Cruz -personaje interpretado por Erika Buenfil-, es una mujer tan pudorosa que juzga sin saber lo que hay detrás de cada situación de los personajes de la telenovela "Vencer el Pasado", no obstante, Renata Sánchez Vidal (Angelique Boyer) la ha puesto en su lugar haciéndole ver que no tiene porqué juzgar a la primera y la deja pensando.

Pero no es la única, pues ante los gustos de su hijo Ulises (Sebastián Poza) por querer estudiar la carrera de Cosmetología, tener por mejor amigo a un chavo gay y ser novio de una chica inocente que ha sido viralizada en redes sociales tras tener intimidad con su ex novio, tomarle fotos desnuda y ventilarlas en Internet, Carmen explota pero Ulises también la pone en su sitio.

Y es que, desde que su marido Heriberto Cruz la engañó y se grabó teniendo intimidad con Ana (Cynthia Alesco), su novia con quien ahora pretende casarse después de firmar el divorcio con Carmen, todo se ha complicado en la vida de la señora de la alta sociedad poblana (de Puebla, México).

El destino la llevó a vivir a la Ciudad de México, donde conocería a Renata Sánchez Vidal (Boyer) y a Mariluz Blanco Martínez (Arantza Ruiz), chica en cuestión que la ha puesto en diferencias con su hijo Ulises, quien está perdidamente enamorado de ella, pues es una buena chica, igual que él.

Las cosas se han puesto color de hormiga y Carmen evidenció a la propia Mariluz ante su jefa, la Lic. Fabiola Mascaró (África Zavala), sin conseguir su objetivo de que la despidieran, y más bien lo que logró fue que la cambiaran de puesto para trabajar junto a Renata como asistente laboratorista.

Ahora, Carmen ha cambiado su postura de poder ganarse un sueldo extra trabajando con Renata y la propia Mariluz luego de su horario laboral, con tal de no tener roce alguno con Mariluz, quien ha llorado y lamentado fuertemente el hecho de haberse dejado tomar esas fotos por Eleazar Tolentino (Cruz Rendel), -sólo por complacerlo ya que lo creía su verdadero amor- quien las publicó en redes sociales porque Mariluz no aceptó irse con él a Estados Unidos.

Y el asunto afectó tanto a su vida, que tuvo que huir del pueblo donde vivía, para no seguir siendo señalada por todos y evitar futuras vergüenzas a sus padres y hermanos. Por eso, Mariluz se aventuró a irse a vivir a la Ciudad de México, donde sus ganas de salir adelante y el destino la llevaron a formar parte de uno de los laboratorios genéticos más importantes de Latinoamérica como es BIOGENELAB.

Sin embargo, no fue mucho el tiempo que Mariluz pudo esconder su vergonzoso pasado que está a la vista de todos en Internet; pues Eleazar se encargó de que sus fotos estuvieran visibles en una página privada en la que se tiene que pagar por ver, para conseguir ganar más dinero.

Ahora, Eleazar está de vuelta en México y ha ido a buscar a Mariluz a BIOGENELAB, y para colmo de males, es la propia Carmen (su principal enemiga) quien recibe al tipo que le ha hecho la vida imposible a la novia de su hijo por acosarla con constantes mensajes haciéndole saber que no la dejará en paz.

Por otro lado, Mariluz no ha puesto una denuncia contra Eleazar porque no quiere hacer más grande el problema; pero su amiga Renata, Gemma Corona (Valentina Buzzurro) y su novio Ulises, le han hecho saber que no está sola.

¿Denunciará Mariluz a Eleazar por lo que le ha hecho? Para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "Vencer el Pasado" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

