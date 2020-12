Angelique Boyer podría salir de la cárcel en Imperio de Mentiras

Tras pisar la cárcel, la actriz Angelique Boyer podría quedar en libertad, gracias a un cambio en las declaraciones de Ivan Arana, su principal detractor y "cuñado" de la actriz quien interpreta a Darío Ramírez 'Cobra'. Sí; esto, en la telenovela que actualmente protagoniza con éxito Angelique, al lado de Andrés Palacios.

Y es que, luego de ser advertido por Piedad Ramírez (Verónica Langer)- su madre-, sobre que si no cambiaba su declaración en favor de Elisa Cantú (Boyer), la hermana de María José (Alejandra Robles Gil) -quien es el amor de su vida-, sería entregado por ella misma a la policía, tras sus múltiples intentos de permanecer prófugo de la justicia.

Y mientras Darío se veía acorralado por su madre, quien además le dijo que si no le hacía caso, haría de cuenta que no existe, no tuvo más remedio que hacer caso, gracias al amor que le tiene a su propia madre y a Majo.

Sin embargo, mientras el también llamado Cobra, seguía las indicaciones de su madre, hubo alguien que lo lo liberó de estar tras las rejas, lo que le provocó una gran sorpresa al personaje.

Pero su rivalidad contra Leonardo Velasco (Palacios), no terminó ahí, pues estando en casa de su madre llamó a Majo para pedirle que fuera a verlo por última vez y mientras estaban juntos, Pilar aprovechó el momento y le llamó a Leonardo para que fuera a detener nuevamente a su hijo, pensando que él era el que se había fugado de prisión por sus propios medios.

Esto, por supuesto generó un caos, luego de que Leonardo lo quisiera controlarlo apuntándole con una pistola; y en el forcejeo, la pistola se diparó por alguno de los dos, resultando herido Leonardo, quien tuvo que ser llevado de inmediato al hospital por la herida de bala en el vaso.

Por su parte Elisa, recibió una llamada de Majo -quien fue llevada a la fiscalía a declarar junto con la madre de Darío- en la que se enteró que Leonardo estaba herido de gravedad en el hospital.

Lamentablemente, el celular de la hermana de Renata Cantú (Susana González), se quedó sin pila y con ello, con la congoja de saber qué pasaba con su amado policía. Aunque pasadas las horas, Majo visitó a Elisa en prisión y ella le pidió que fuera a ver a Leonardo para decirle que Elisa lo amaba y que le pedía perdón por todos sus desplantes.

Y aunque a la hora de la audiencia que protagonizó Elisa Cantú, el juez anunciara que la responsable de las empersas Cantú sería vinculada a proceso, pese a que su abogado le había comunicado que tenía amplias posibilidades de salir libre gracias a la declaración de Darío, fue el propio Leonardo quien le prometió que la sacaría de estar tras las rejas.