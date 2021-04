Angelique Boyer muestra por primera vez su imagen como Renata en Vencer el Pasado

¡La espera ha terminado! Desde que se vislumbraba la que será la tercera y última producción de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo para Televisa, bajo el título de "Vencer el Pasado", se habían venido revelando varios de los actores que pertecerían al melodrama; sin embargo, la que más emocionaba a los fanáticos de la trilogía y que no había sido confirmada es Angelique Boyer, quien hoy, ha confirmado totalmente su participación y por si fuera poco, ha dejado ver públicamente su nueva imagen.

Tras haber presentado a los últimos actores que serán los protagonistas de la historia, la mañana de este viernes 30 de abril, Rosy Ocampo ha dado un súper regalo a los fanáticos de sus historias hechas telenovelas, y es que fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que la productora confirmó de una vez por todas a la actriz de origen francés, lo que tiene muy contentos a los fans de la actriz y de la saga.

Pero fue la propia Angelique Boyer quien a través de sus historias reveló de viva voz, mientras se dirigía a Televisa San Ángel a grabar:

"Mundo, ¡muy buenos días!... ¡Qué felicidad despertar con esta noticia, por fin Rosy Ocampo me confirma en el proyecto 'Vencer el Pasado', la verdad es que estoy muy emocionada con esta historia, muy emocionada de pertenecer a este equipo, a esta producción, que trabaja con tanto corazón y tan preocupados siempre por entretener al público de la mejor manera".

"Esta historia nos va a cautivar, de verdad, estoy emocionada de poder contarles quién es Renata Sánchez Vidal. ¿Pertenece a una de las familias más funcionales que me ha tocado interpretar? No, ¡la más disfuncional! y eso me parece bellísimo porque es un personaje que, además de que tiene una buena ambición como buena científica que quiere salvar al mundo, tiene unos valores preciosos y muy pronto la conocerán".

Ya, en el departamento de Maquillaje de Televisa, fue captada por la actriz Arantza Ruiz, quien es una de las cuatro protagonistas de la historia, que emocionó a Angelique en sus primeros vídeos que a horas de haberlo compartido, ya se ha hecho viral entre los fanáticos de la actriz.

Angelique dijo sentirse muy emocionada, mientras expresó: "¡Mariluz con todo!" que es el personaje que interpretará Arantza; mientras ella le expresaba: "Yo soy tu fan, ¡eres lo máximo!". Esto a la par de dejar ver por primera vez su nueva imagen con el cabello totalmente oscurecido.

Y a la par del post de Rosy Ocampo, quien escribió: "¡Mi querida @angeliqueboyer interpretará a Renata en #VencerElPasado! ¿Ya quieres conocer más sobre su personaje?", la actriz de 32 años, expresó: "Querida Rosy muchas gracias por la invitación a este proyecto, estoy muy feliz y agradecida de corazón por ser parte de tu equipo y de esta historia, a tocar muchos corazones!! LO MEJOR ESTA POR VENIR".