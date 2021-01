Angelique Boyer modela de novia y Sebastián Rulli reacciona

Tras terminar las grabaciones de "Imperio de Mentiras" en noviembre de 2020 y el final del melodrama producido por Giselle González para Televisa que justamente terminó sus transmisiones el domingo 17 de enero, Angelique Boyer dedicó una serie de fotografías a la producción en las que modeló un sutil vestido de novia dando vida a Elisa Cantú, quien unió su vida en matrimonio a Leonardo Velasco (Andrés Palacios).

En las últimas cinco publicaciones de Instagram, Angelique Boyer se mostró con una faceta diferente a como normalmente su público está acostumbrado a verla; ¡vestida de novia!... y aunque no ha sido la primera vez que se se ha vestido de blanco para llegar al altar, sí es una de las más significativas, por haber interpretado a una joven que sufrió bastante a lo largo de toda la telenovela por la muerte de su padre, hecho que la separaba de su amado Leonardo Velasco.

Así mismo, Angelique Boyer aprovechó para expresar su emoción por verse vestida de novia, por lo que en un profundo comentario, expresó:

"Bueno ya la última... la verdad me he casado muchas veces, pero no en todas fue feliz la novia... así que con Elisa disfrutamos ese día con la maravillosa compañía.

Elisa, yo y todos ese día estábamos muy felices. Cómo los quiero amigos, son detalles los que hacen que tengan un espacio especial en mi corazón! Son años y no tantos pero muchas cosas juntos, cerramos este capítulo de nuestras vidas, buen camino... les deseo lo mejor. Gracias por tanto. Los amo @imperiodementirasof #Leisa Gracias por el apoyo... son lo máximo del mundo mundial".

Y mientras el actor Sebastián Rulli, su actual pareja también ha protagonizado algunas bodas en las telenovelas, no ha sido así en la vida real; sin embargo, destacó a través de un comentario en la publicación de la actriz de 32 años, lo afortunado que es por ser su novio en la vida real.

"La novia mas hermosa del universo!!!!que afortunado que soy!!".

Por supuesto, los fanáticos de la actriz de origen francés, así como amigos, compañeros de trabajo y público en general, no pudieron esperar para expresarle a Angelique, lo hermosa que se veía vestida de novia y las ganas que tienen de verla llegar al altar en la vida real con Sebastián Rulli, con quien tiene seis años de relación sentimental, pues a decir verdad, sólo les hace falta firmar el documento que los uniría legal oficialmente como marido y mujer después de dar el "sí" al actor argentino.

En un majestuoso lugar llamado Desierto de los Leones a las afueras de la Ciudad de México pero internado en la inmensa naturaleza, se grabó la boda entre Elisa y Leonardo, quienes finalmente fueron felices.

No obstante, Angelique aprovechó para celebrar una vez más su triunfo como actriz, al lado de sus compañeros técnicos y camarógrafos y de sus compañeros actores que llegaron invictos al final de la historia, pues varios se quedaron en el intento.

Estrellas como Andrés Palacios, Alejandra Robles Gil, Susana González, Patricia Reyes Spíndola, Verónica Langer, Luz Ramos y Ricardo Reynaud fueron los que estuvieron presentes en las últimas escenas de "Imperio de Mentiras", el thriller policiaco, que quizás ha sido uno de los más vistos de los últimos tiempos en la pantalla chica.

Por otro lado, las fotografías compartidas por Angelique Boyer, ha logrado un total de entre 235 mil y 447 mil reacciones, al ver lo hermosa que luce Angelique Boyer vestida de novia; en las que por supuesto, no han dejado de hacerse presente los comentarios vanagloriando a la histrionisa.