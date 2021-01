Angelique Boyer llega hoy a su fin en Imperio de Mentiras

Después de tres meses de transmisión de "Imperio de Mentiras", este domingo 17 de enero llega a su fin, la historia que Angelique Boyer hizo famosa, al lado de Andrés Palacios, quienes dieron vida a Elisa Cantú y Leonardo Velasco, pareja que hasta el momento no ha podido ser feliz en su totalidad debido a los múltiples problemas que los alejan provocados por el asesinato de Julia Álvarez (novia de Leonardo) y Augusto Cantú (padre de Elisa).

Pue la historia -remake de la telenovela turca "Kara para Ask" (2014)- no pudo haber tenido mejor nombre que el de "Imperio de Mentiras", debido a que todos los personajes mienten entre sí para no hacerse daños unos a otros o para protegerse a sí mismos. Incluso, Alejandro Camacho, el actor que interpreta al más villano del melodrama de Televisa, ha dicho que nunca se sabía qué iba a pasar más adelante, pues cada vez, se sorpendían más entre los actores por las múltiples intrigas. De ahí, tanto daño al personaje de Angelique Boyer.

Sin embargo, en entrevista con un medio argentino, fue la propia Angelique Boyer junto con Andrés Palacios, que revelaron que no saben cuál será el final de la historia, pues en su momento, grabaron varias alternativas, porlo que estaba muy sorprendida, porque no sabe a ciencia cierta cuál será el final de la novela.

"Cuando leí el último capítulo dije 'No puede creerlo, todo un imperio de mentiras', le quedó muy bien el título. Nos hicieron vivir a los actores a través de nuestros personajes muchos corajes porque hacen cosas que de pronto uno no quisiera y es un ganar-perder, tocar fibras distintas, mucho drama, se disfrutó actoralmente", reveló la actriz de origen francés.

Fueron cuatro versiones para el gran final, las que Giselle González (productora del drama), optó por grabar para darle aún más emoción al thriller policiaco que sin lugar a dudas ha tenido fuertes revelaciones las últimas semanas y por las que los millones de televidentes han estado "al filo de la butaca".

"Con Elisa pude experimentar un personaje que se apegó mucho a lo más humano, que es personas con virtudes y defectos, efectivamente es una mujer que asume una responsabilidad que ni siquiera es suya y todo el tiempo ve por su familia, yo admiré esa capacidad que tuvo para ser empática, para resolver problemas sin afectar a ninguna mujer de su círculo", contó la Angelique de 32 años.

Por otra parte, la novia de Sebastián Rulli está muy agradecida con la producción por haberla tomado en cuenta para desempeñar un personaje de gran responsabilidad a nivel actoral y a nivel telenovela, pues por más de tres meses llevó en sus hombros la misma responsabilidad de que todo fluyera y saliera a pedir de boca.

"Admiré a cada uno de mis compañeros y compañeras, porque fue una situación humanamente complicada, siempre nuestro trabajo como actores es de 'el show debe de continuar'. Aquí era algo apocalíptico y la actitud que tuvieron, desde nuestra capitana Giselle, hasta las primeras actrices, era tan positiva y con ganas de ponerle el corazón que todo fluyó de una manera muy agradable".

Pero fue la única que opinó sobre su actuación protagónica, pues la figura masculina protagónica interpretada por Andrés Palacios, también platicó en entrevista con "Hoy" que los actores se han sorprendido por grabar las últimas escenas por el giro que tiene la historia.

"Nos entregaron capítulos finales el mismo día. Como para que no supiéramos, no compartiéramos, no reclamáramos, seguramente también", y el actor de origen chileno agregó: "Oye, mi personaje iba para acá y de pronto cambió. ¿Cómo fue?" y finalizó: "Así que será una sorpresa también para nosotros".

La telenovela que por más de tres meses ha roto récords de audiencia como es 'Imperio de Mentiras', llegará a su fin este domingo 17 de enero y se podrá ver en punto de las 9:00 p.m., a través del Canal de Las Estrellas.