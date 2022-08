Angelique Boyer iría como protagonista de El Amor Invencible de Juan Osorio

La actriz Angelique Boyer andaría en la mira de dos productores de Televisa; la primera, Rosy Ocampo, de quien se dice, la está contemplando para ser la tercera en discordia entre Sebastián Rulli -su pareja en la vida real- y Lucero, quienes supuestamente serían los protagonistas de "Más Allá de Ti" una nueva mini serie para ViX+.

Y el segundo es nada más y nada menos que Juan Osorio, quien aunque muy herméticamente quiere mantener el nombre de la protagonista de "El Amor Invencible" -como se ha actualizado el título de su nuevo melodrama-, los expertos en enterarse de los más fuertes secretos de una producción ya han manejado varios nombres.

El primero fue el de Silvia Navarro, con el que creativo dijo que le encantaría trabajar pero finalmente se sabe que no será ella quién protagonice el melodrama junto al actor venezolano Daniel Elbittar. El viernes pasado se supo por boca del propio productor que la actriz Anette Michel está confirmada para el proyecto pero aseguró que no sería la protagonista, lo que por supuesto, puso en duda lo dicho.

Y desde el mismo viernes, también empezó a sonar fuerte el nombre de Angelique Boyer en algunos canales de YouTube expertos en telenovelas, que estarían vislumbrando el regreso de la actriz francesa a las telenovelas, luego de que hizo dos telenovelas al hilo entre 2020 y 2021 y este 2022 fue la que pasaría la estafeta oficial a "Vencer la Ausencia" de Rosy Ocampo, tras ser una de las protagonistas del tercer proyecto de esta saga.

Y es que de acuerdo con el canal ADJORI de YouTube, la novia de Sebastián Rulli se encontraría en pláticas con el productor de telenovelas y se espera que en los próximos días se revele si su nombre que ha sonado tanto, será el definitivo o no como la protagonista de esta nueva trama.

Otros actores que ya están confirmados para esta nueva trama son el Daniel Elbittar, Eduardo Barajas, Iliana Fox, Gaby Platas, Rafael Sánchez-Navarro, y posiblemente Mónica Dossetti. Se sabe que Juan Osorio ha elegido el puerto de Mazatlán, Sinaloa como las locaciones de "El Amor Invencible".

Incluso, en dicho vídeo se muestran imágenes de Osorio en una icónica cervecería de puerto, por lo que posiblemente, la telenovela se desarrolle dentro de este entorno y el mar como escenario principal. Al momento, ni Angelique Boyer ni Juan Osorio se han pronunciado al momento. Lo que sí dejó ver la francesa hace unos días a través de sus historias de Instagram, es que podría iniciar una nueva aventura y se mostró emocionada.

Esto, como preámbulo de un nuevo proyecto; hoy suena muy fuerte su nombre como ¿protagonista de "El Amor Invencible"?; podría ser. Y es que, en una segunda historia, escribió: "Gratitude", seguido de: "Y te das cuenta de que los nervios son como una primera vez..." frase que apareció tres veces y encima otras dos que enunciaban: "Qué pasó Dios mío" y "Bochornos al 1000" que fueron replicadas por dos de sus tantas páginas de fans.

Y es que, pese a que la actriz de 34 años dijo a principios de este 2022 que quería dejar descansar su imagen en la televisión, podría ser que ya haya cambiado de parecer. Así que Angelique Boyer podría protagonizar esta telenovela que que se dice en redes sociales, es un remake de la telenovela turca "Madre".

Y estaría viendo la luz en el primer trimestre del 2023 en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas, después de la aún no estrenada historia de "Cabo" con Bárbara de Regil y Matías Novoa.

