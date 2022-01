Angelique Boyer habría rechazado dos proyectos en tv, aseguran

Luego de interpretar personajes protagónicos como Elisa Cantú en "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y posteriormente la bióloga molecular genetista Renata Sánchez Vidal en "Vencer el Pasado" (2021), algunos proyectos más se vendrían este 2022 para la actriz Angelique Boyer, quien los habría rechazado, según aseguran.

Y es que, tras terminar de grabar "Vencer el Pasado" de Rosy Ocampo para Televisa, telenovela que ha sido todo un boom durante el 2021, la actriz se tomó un respiro y fue a visitar a su padre, hermano y sobrinos a su país natal, Francia.

Posteriormente, cerró el año con una visita a la playa junto a su amor, el también actor Sebastián Rulli, y aunque el público está esperando nuevo proyecto de la francesa para este 2022, todo parece indicar que será un año de descanso para Angelique Boyer.

Pues recientemente se ventiló que un proyecto propuesto por los productores de telenovelas que obedece al remake del melodrama "Amarte es mi Pecado" (2004) que en su momento fue estelarizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo, y producida por Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela', habría sido rechazado por la actriz.

"La Mujer de Nadie" sería el título tentativo de la producción de Giselle González, con quien Angelique Boyer trabajó en 2020, protagonizando "Imperio de Mentiras" junto a Andrés Palacios. No obstante, según el sitio telenovelero @elnovelero de Instagram, reveló que fue la propia productora quien no quiso darle el personaje principal a la francesa, debido a que no está satisfecha con el resultado de "Imperio de Mentiras".

Otro de los proyectos que la novia de Sebastián Rulli habría rechazado, es el de "La Mujer del Diablo", escrita por Leonardo Padrón y que sería producida por Carlos Bardasano luego de terminar grabaciones del remake de "Los Ricos También Lloran" este 2022. Y es que su lugar estaría siendo ocupado por Carolina Miranda de "¿Quién Mató a Sara?" (2020-2021) de Netflix junto a José Ron que viene de protagonizar "La Desalmada" (2021).

La información habría salido de boca de la periodista Martha Figueroa, de acuerdo a @elnovelero; no obstante, se sabe que Angelique Boyer ha decidido tomarse un año de descanso luego de renovar exclusividad con Televisa.

Y según el periodista Alejandro Zúñiga, de empezar un nuevo proyecto, sería hasta finales del 2022 o inicios del 2023 que estaría regresando a la pantalla chica de Televisa; incluso se sabe que, aunque la francesa quiere descansar de los melodramas, estaría apostando por algún proyecto en alguna plataforma de streaming.

