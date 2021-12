Angelique Boyer, fuerte candidata para protagonizar La Mujer del Diablo

No cabe duda que cuando la actriz Angelique Boyer tiene un proyecto en puerta, literalmente se desaparece de las redes sociales y hasta que no está confirmada su participación es cuando retoma su actividad en las plataformas más vistas por los internautas; y tras el éxito de este 2021 en "Vencer el Pasado", la francesa está muy calladita, pues posiblemente pueda tomar el lugar protagónico junto a José Ron en una nueva producción para el 2022, cuyo título se ha dado a conocer recientemente como "La Mujer del Diablo".

Misma que será una producción de Carlos Bardasano y W Studios producida para Televisa, claro, una vez que culminen las grabaciones del remake de "Los Ricos También Lloran", que por cierto, está siendo protagonizada por Sebastián Rulli, la pareja sentimental de Angelique Boyer con quien el pasado 23 de septiembre, cumplieron siete años de feliz relación.

Y su silencio en su perfil de Instagram deja mucho que desear, pues luego de dos protagónicos al hilo entre 2020 y 2021 -primero con "Imperio de Mentiras" junto a Andrés Palacios (producida por Giselle González) y luego junto a Sebastián Rulli en "Vencer el Pasado" -producción de Rosy Ocampo-, Angelique Boyer podría continuar su carrera protagónica como "La Mujer del Diablo".

Lee también: Angelique Boyer y Sebastián Rulli rompen en elegancia tras asistir a una boda

Al momento, no hay nada confirmado en cuanto a la protagonista femenina; no obstante, el actor protagónico ya está confirmado y será José Ron quien pueda compartir créditos con Angelique Boyer, quien se perfila como una de las fuertes candidatas para volver a protagonizar una nueva historia de la pantalla chica de la televisora de San Ángel.

La noticia de que Angelique Boyer continúe en su paso por los melodramas, fue dada a conocer por decenas de páginas fanáticas de las telenovelas en redes sociales, y entre tanto, el sitio @newnovelastv ya ha recogido las primeras impresiones del público fanáticos de las redes sociales.

Lee también: Camila Sodi se suma a las candidatas para protagonizar La Mujer del Diablo

Y lo que se ve no se juzga, por lo que la idea de que Angelique Boyer pueda tener una nuevo protagónico junto a José Ron, no les desagrada nada a los fans, pues entre los comentarios de la publicación se leen algunos como: "Pues Angelique protagonista y Sandra Villana con el look de la foto [de dicha publicación]".

o "ANGELIQUEEEEEEEEEE SIN DUDA", aunque mucho otros prefieren caras nuevas en los melodramas de Televisa, pues aseguran que siempre son los mismos actores los que ocupan los personajes más importantes del Canal de las Estrellas.

La historia fue pensada en un principio como un remake de "La Mujer de Judas", una telenovela mexicana producida por María del Carmen Marcos para TV Azteca en 2012, que fue protagonizada por Anette Michel, Víctor González y Andrea Martí; sin embargo, todo parece indicar que se tratará de una historia original del escritor venezolano Leonardo Padrón.

"La Mujer del Diablo", que será producida para la casa Televisa y Univisión (como muchas otras), tendrá un formato de serie y se presume que podrían empezar grabaciones a principios del 2022. Además de Angelique Boyer, otras actrices como Sandra Echeverría, Camila Sodi y Carolina Miranda, si disputan el personaje principal femenino de la historia.

Síguenos en