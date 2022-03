Angelique Boyer estará por más tiempo en novela Abismo de Pasión

El pasado lunes 14 de marzo, llegó a la pantalla chica de Televisa una de las historias más encantadoras entre las telenovelas mexicanas como es "Abismo de Pasión" (2012), que tras ser reestrenada en el horario vespertino de las 3:30 pm, ahora se podrá disfrutar por más tiempo la participación de la actriz Angelique Boyer, su protagonista.

Y es que será este viernes 18 de marzo, cuando "Alborada", la telenovela de época protagonizada por Lucero, Fernando Colunga y Arturo Peniche, llegue a su fin tras su reestreno el pasado 17 de enero, reviviendo la inquietante vida de María Hipólita Díaz de Guzmán (Lucero), Luis Manrique y Arellano (Fernando Colunga) y Antonio de Guzmán y Pantoja (Arturo Peniche), entre otros personajes.

Lo que por supuesto indica que Lucero pasará la estafeta completa a Angelique Boyer, y será desde el lunes 21 de marzo que "Abismo de Pasión", pueda extender su horario a dos horas y media en la programación vespertina del Canal de la Estrellas.

A dos días del estreno, no se ha podido ver la participación del cuarteto principal de "Abismo de Pasión", integrado por Angelique Boyer, David Zepeda, Livia Brito y Mark Tacher, pues se encuentra en su etapa del malentendido que surge luego de que Estefanía Bouvier de Castañón (Ludwika Paleta) quiere salvar la honra de su hermana Carmina (Sabine Moussier), una mujer que no tiene límites y que tiene sus amoríos con Rosendo Arango (César Évora), uno de los hombres más ricos de la región.

Por lo que en su afán por conservar la buena imagen de la familia, lo arriesga todo y lo que viene, marcará la vida de Elisa Castañón Bouvier (Angelique Boyer), por tener que cargar con el peso del pueblo debido a que todo mundo cree que su madre le fue infiel a su padre hasta el último día de su vida.

El exitoso melodrama producido por Angelli Nesma Medina para Televisa, cuenta a demás con las participaciones antagónicas de Sabine Moussier, Altaír Jarabo, Blanca Guerra, Salvador Zerboni, Alexis Ayala, entre otros, así como con las participaciones estelares de Nailea Norvind, Eric del Castillo, Dacia González y Raquel Olmedo.

La historia es un remake de la telenovela "Cañaveral de Pasiones" (1996) que en su momento fue protagonizada por Daniela Castro, Juan Soler y Francisco Gattorno -producida por Humberto Zurita y Christian Bach-.

Y será a partir del próximo lunes 21 de marzo, que "Abismo de Pasión" amplíe su horario para disfrutarla de lunes a viernes de 2:30 a 4:30 pm por el Canal de las Estrellas.

