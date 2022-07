Angelique Boyer en la presentación de Vencer la Ausencia; Paulina Goto cantará el tema de entrada

La mañana de este miércoles fue la presentación oficial de la telenovela "Vencer la Ausencia" que está a días de estrenarse en la pantalla chica de Televisa y fue la propia Rosy Ocampo -productora del proyecto-, quien dio los pormenores a detalle, de la cuarta entrega de la franquicia "Vencer". Las actrices Angelique Boyer y Paulina Goto figuraron con vínculos de las historias pasadas con la que está a punto de iniciar y se presentó el tema de entrada.

La presentación fue de forma virtual y en el estudio estuvieron personalidades como la periodista Mara Patricia Castañeda, quien hizo la presentación del melodrama; y además Rosy Ocampo, también estuvo Benjamín Can, el director general de la saga quien destacó que le gusta mucho hacer este tipo de historias junto a la productora, debido a que habla específicamente de situaciones que le suceden a las mujeres y que son temas actuales.

El director general también agradeció "al batallón", que pertenece al equipo de producción, así como al cuerpo de actores que son dijo, muy disciplinados, pues es gracias a ellos que historias como éstas, se pueden llevar a la pantalla chica como los líderes quieren y piensan que es correcto contarlas.

Lee también: Gabriel Soto y Susana González harán mancuerna como protagonistas de Los Caminos del Amor

El escritor Pedro Armando Rodríguez, quien es uno de los responsables del guion de la telenovela, también habló sobre la libertad que muchas veces tienen como escritores para poder crear personajes e ir sumándole nuevas características, según las necesidades del proyecto.

Además dijo que la trama y los actores complementan las historias con las que millones de televidentes se identifican y que es ahí donde radica la conexión de la gente con las historias y por eso resultan ser proyectos tan exitosos.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Por su parte, Rosy Ocampo, la productora ejecutiva de ésta y las tres telenovelas anteriores de la franquicia "Vencer", explicó de lo que trata la historia y como han intentado ligar lo que se ha vivido en los últimos dos años a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, aunque no tenga nada que ver, con el dolor de la pérdida de un ser querido.

"... "Vencer la Ausencia" trata acerca de un tema que nos ha impactado a todos de una forma u otra, y sobre todo ahora que pasó la pandemia, estos dos años que han sido tan difíciles en los hogares: uno, ha habido pérdidas económicas, pérdidas materiales, pero más importante, pérdidas humanas".

"Ha habido familias que ha perdido amigos, gente cercana, colaboradores, pero más fuerte aún, quienes han perdido a su hermano, a su padre o a su hijo. Entonces, aunque la telenovela no trata nada sobre la pandemia, ni se habla del Covid, sí queríamos crear estas historias que tienen que ver con pérdidas, con la ausencia que queda después de una pérdida...".

"Y sobre todo son estos cuatro personajes que en esta entrega, -incluso sumamos a las tramas masculinas-, que tienen una pérdida y que después de que la vida los ha golpeado y han caído, de qué manera pueden salir adelante, pueden finalmente tomar las fuerzas para reconstituirse, construirse y finalmente motivarse... 'Vencer la Ausencia', es una visión esperanzadora a cerca de la pérdida y acerca del duelo", dijo, antes de pasar la palabra a Benjamín Can.

La actriz Angelique Boyer será el vínculo que una a "Vencer el Pasado" con "Vencer la Ausencia" y en tráiler oficial del melodrama, la actriz aparece caminando por las calles de la Ciudad de México en su personaje de la bióloga molecular que fue una de las protagonistas de la tercer entrega de la franquicia "Vencer".

"Soy Renata Sánchez Vidal. Las redes sociales también tienen aspectos positivos, como acercar a la gente y fortalecer una amistad como la que une a las mujeres de esta historia; ellas deberán vencer algo que aparentemente es invencible", se le escucha decir.

Y tras las primeras escenas del tráiler oficial, retomó: "Hay cosas más difíciles de vencer que otras, y para eso, hace falta tener el apoyo y la presencia de las personas que más queremos, sobre todo cuando se trata de vencer algo que ocupa tanto espacio, como la ausencia".

Durante la presentación se enlistó al elenco completo de "Vencer la Ausencia", desde los actores más pequeños, hasta los que van debutando en televisión o lo que regresan a los melodramas luego de algunos años de estar alejados de los sets de grabación.

Además de haber dado vida a Marcela Durán Bracho -protagonista de "Vencer el Miedo" (2020)-, la también cantante va a ser quien entone el tema de entrada "Te voy a extrañar" que también fue dedicado para su padre que hace algunos meses falleció.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!