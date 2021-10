Angelique Boyer da lección de vida a Ana Paula Martínez en Vencer el Pasado

La niña caprichosa que se resiste a la pobreza de nombre Danna Cruz Medina -interpretada por Ana Paula Martínez- en "Vencer el Pasado" está pasando por un trágico momento, pero la Renata Sánchez Vidal (Angelique Boyer) le da una lección de vida y le pide que enfrente las consecuencias.

Se podría pensar que una adolescente como Danna no tiene mayor problema que su arreglo personal y ser famosa en las redes sociales, pues con tan pocos años de vida, un o una niñ@ de su edad normalmente viven con intensidad, pero eso es lo que precisamente ha llevado a Danna a cometer errores, algunos por descuido y otros consciente de lo que hace.

Hija de una familia destruida por la infidelidad de su padre Heriberto Cruz (Roberto Blandón), que vive con su madre Carmen Medina (Erika Buenfil) y sus hermanos Ulises (Sebastián Poza) y el ingobernable Oliver (André de Regil), ha hecho todo por aparentar que sigue teniendo una vida desahogada económicamente y sin problemas de ningún tipo a través de redes sociales como Pickgraph (Instagram) o Amibook (Facebook).

Su sueño es tener un buen celular y seguir cosechando fama en redes sociales por sus publicaciones que tantos likes ('Me Gusta') y reacciones generan entre los chavos de su edad, pues escuela a donde llega, se hace famosa y es seguida por los demás alumnos y otros más.

Su primer encuentro con la tecnología fue devastador, pues al estar estrenándose en las redes sociales, luego de que su padre le regalara un celular que era de él, ésta ventiló un vídeo a las redes en el que aparece su padre teniendo intimidad con su amante Anita (Cynthia Alesco), pensando que era uno de los recién grabados y con los que se estrenaría en las plataformas, lo que detonó el divorcio y la inmediata separación de sus padres.

Pues las consecuencias para la familia fueron radicales, tanto, que tuvieron que irse a vivir a la Ciudad de México y enfrentarse a una realidad a la que ningún integrante de su familia estaban acostumbrados. Pero Danna no se ha quedado de brazos cruzados y en su afán de salir de esa pobreza por la que están atravesando ella y su familia, ha hecho hasta lo indebido por conseguir mantener su antiguo nivel de vida.

El personaje de Ana Paula Martínez retrata la situación que viven muchos jovencitos de su edad que buscan salir adelante por ellos mismos y que hacen lo que sea por lograrlo. No hace mucho, Danna conoció un guapo chico de nombre Gino (Jonathan Ontiveros), que la enamoró y luego le pidió que le demostrara su amor vendiendo unos dulces en la secundaria en la que cursa el segundo grado.

Pues además de ganar dinero a manos llenas y recuperar un poco su estabilidad económica, Danna se gana un celular de alta gama que le permite seguir vigente en redes sociales y presumiendo de su falso estatus económico.

La situación se sale de control e involucra a su amiga Rita (María Perroni Garza), quien va a dar al hospital por una sobredosis, pues al hacerles una revisión de mochilas, luego de saberse que alguien estaba vendiendo droga en la escuela, Rita se come todos los dulces para que no la descubran, pues empezaba con el negocio dentro de la institución y cuando es descubierta por sus superiores pide que no la regañen y cae desmayada.

Mientras el director sigue investigando quién es el responsable de lo que está pasando, Danna decide decir la verdad enfrente de él, de los padres de Rita (quien se debate entre la vida y la muerte en el hospital) y su madre, quien se sorprende al enterarse que esos dulces ella era quien los vendía.

Danna es expulsada de la escuela y luego de hablar con ella, su madre Carmen Medina decide llevársela a su trabajo en BIOGENELAB. Ahí, la chica le confiesa todo a Renata, quien le dice que además de ser una niña fuerte e inteligente, debe enfrentar la situación y aceptar las consecuencias de sus actos indebidos.

Por lo que le pide que denuncie al chico que la invitó a vender drogas dentro de la escuela y que no tenga miedo porque no está sola. Pero ella teme por la vida de su familia, pues Gino la ha amenazado de que en caso de que ella hable, él se encargará de hacerle daño a sus hermanos y madre, quienes literalmente no tienen vela en el entierro.

¿Se atreverá a denunciar Danna a Gino? Para descubrirlo, no te pierdas "Vencer el Pasado" en sus últimas semanas de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

