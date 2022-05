Angelique Boyer causa alboroto en reencuentro con Ariadne Díaz en grabaciones de Vencer la Ausencia

Recién llegada de España y Francia y con un pie allá y con otro aquí, como dijo la propia actriz Angelique Boyer, la tarde de este martes 3 de mayo, ha causado todo un alboroto entre sus seguidores en redes sociales, luego de que ha protagonizado un reencuentro con dos queridas actrices para ella con las que incluso ya ha compartido crédito en la pantalla chica de Televisa; una de ellas es Ariadne Díaz, a quien 'le cayó de sorpresa'.

Y es que, tras haber confirmado su participación la propia productora Rosy Ocampo en "Vencer la Ausencia", fue la propia actriz, quien se reencontró con personalidades de los medios con las que le ha tocado compartir créditos en otros melodramas.

A la primera que se encontró en las locaciones en Ciudad de México -donde se lleva a cabo gran parte de la historia, fue a nada más y nada menos que a Nailea Norvind, de quien Angelique Boyer se expresó como una primerísima actriz y por supuesto, además de recordar su participación en "Abismo de Pasión" (2012), comentando además que está siendo retransmitida actualmente por el Canal de las Estrellas en el horario vespertino de las 2:30 pm en México, también aprovecharon la ocasión para recordar otros momentos importantes de hace una década.

Lee también: Tras superar grave enfermedad, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se entregan con pasión

Tales como las participaciones de David Zepeda y Alexis Ayala, quienes también forman parte de "Vencer la Ausencia" y no perdieron el tiempo para tomarse la foto del recuerdo, en medio del rodaje que como la mencionada telenovela, será parte de la programación de Televisa Univisión.

Por otro lado y acompañada de Arturo Posada, actor con el que compartió crédito en "Muchachitas Como Tú" (2007), hace 14 años, Angelique Boyer dijo: "Vamos a caerle a Ariadne Díaz", quien se encontraba en el camerino a medio peinar".

Lee también: La transición de Briggitte Bozzo a Angelique Boyer en Abismo de Pasión

Y las primeras imágenes de Angelique Boyer en su participación en "Vencer la Ausencia" ya se pueden ver; pues fue ella misma quien compartió una primera imagen a través de sus historias de Instagram, en la que aparece para además de pasar la estafeta a las cuatro nuevas protagonistas y todo un elenco detallado, aprovechó su fama y presentó por un seguido a los nuevos talentos juveniles de los melodramas, dijo.

Así mismo hizo un en vivo a través de Instagram en el que aprovechó para entrevistarse y saludar después de varios años a Nailea Norvind y a Ariadne Díaz, para entregarles la estafeta para este nuevo proyecto. Incluso, la novia de Sebastián Rulli le dijo a Ariadne que le da mucho gusto verla en el proyecto, pues no sabe la satisfacción que se siente cuando logre impactar con su historia a los millones de televidentes que seguramente van a ver "Vencer la Ausencia", como pasó con ella en "Vencer el Pasado".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!