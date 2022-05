Angélica Vale y el trauma que le dejó Soñadoras: “Yo siempre he tenido complejo de gorda"

Fue entre los años 1998 y 1999 cuando Angélica Vale tuvo su primer oportunidad en la pantalla chica en la telenovela juvenil Soñadoras en donde compartió créditos con Aracely Arámbula, Michelle Vieth, Laisha Wilkins, Irán Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Diego Schoening, Jan y Kuno Becker. Y más allá de saltar a la fama con dicho melodrama juevenil, Angélica Vale tuvo que enfrentar un trauma.

Fue durante una charla con su madre Angélica María en su canal de Youtube “Angelicales” confesó que Soñadoras le dejó un gran trauma que fue muy difícil de superar. Recordemos que la hija de Raúl Vale interpretó a Julieta Ruiz Castañeda, una joven con un problema alimenticio que estaba obsesionada con su físico por lo que este papel recpercutió bastante en su vida después de pasar muchas cosas.

“Yo siempre he tenido complejo de gorda; es más el complejo que lo gorda que he estado y todo por ‘Soñadoras’, donde salía de bulímica y salía diciendo todo el tiempo ‘estoy gorda, estoy gorda; y yo creo que a la gente se le quedó esa imagen de que yo soy gorda”, expresó la famosa.

Lee también: A diferencia de otras, Marlene Favela presume que sólo ha tenido tres novios

Por otro lado, Angélica Vale también habló de su participación en la telenovela La Fea más Bella en donde compartió créditos con Jaime Camil. Al igual que Soñadoras, la hija de Angélíca María aseguró que este melodrama le recordó todos los traumas que había tenido por años por su baja autoestima por el complejo de gorda que tenía, provocando de nuevo una crisis en ella.

“Yo me creía fea… bueno yo sabía que no estaba tan tirada a la calle, pero como en la vida emocional no me había ido bien, me partían el hocico a cada rato y yo me dejaba porque mi autoestima estaba mal”, confesó Angélica Vale. La estrella de televisión manifestó este proyecto fue uno de los más bellos que ha hecho a lo largo de su carrera y fue ahí donde superó su trauma.

“Fue bello porque me empecé a curar ahí, Salvador Garcini (el director de la telenovela) me dice ‘¿Sabes por qué no se acaba la telenovela?’ Porque no te quieres, tú no has entendido a Lety, ella se está empezando a querer y tú no te quieres”, expresó la artista de 46 años.

Lee también: Fabiola Guajardo revela nombre de su personaje en Ligeramente diva

Cabe mencionar que Angélica Vale comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento cuando apenas tenía dos meses de edad. La famosa debutó en la telenovela El milagro de vivir, historia en la que también estaba Angélica María. La actriz ha participado en más de 20 telenovelas y series. Recientemente fue parte del programa Tu Cara me Suena, donde es juez.

Síguenos en