Angélica Vale revela que Lety Padilla, de La fea más bella, la salvó de la depresión

En ocasiones, algunos personajes que interpretan las actrices y actores resultan catárticos, y ello fue precisamente lo que le pasó a Angélica Vale cuando le dio vida a Leticia Padilla en la telenovela “La fea más bella”, remake de la exitosa historia colombiana “Yo soy Betty, la fea”.

La producción de esta nueva versión para Televisa corrió a cargo de Rosy Ocampo y fue la interpretación mexicana del melodrama que marcó una época, y la elegida para interpretar a la protagonista fue Angélica Vale, quien aseguró que el personaje de Lety Padilla la salvó de la depresión.

A 15 años de “La fea más bella”, la actriz recordó a su personaje y reveló algunos secretos, entre ellos, que ella era la que realmente se sentía la fea y con Leticia Padilla logró sacar adelante su autoestima, un problema del que había adolecido durante muchos años sin querer aceptarlo.

En una transmisión para el canal de YouTube de Tlnovelas, Angélica Vale compartió las experiencias que vivió cuando grabó “La fea más bella” entre 2006 y 2007 y reconoció que en ese entonces tenía una autoestima muy baja y le cayó el veinte con el personaje de Lety Padilla, con el que se autodescubrió a ella misma.

“Yo sabía que no estaba tan fea o tan poco depilada como ‘la fea más bella’, como mi querida Lety Padilla, pero creo que la del problema era yo, porque yo no tenía la autoestima que tenía Lety, yo no tenía autoestima, no sabía quererme”, admitió la hija de Angelica María. Mira lo que dijo en el siguiente video a partir del minuto 28, con 30 segundos.

“Todos esos consejos que Aldo le dio a Lety fueron pláticas que tuvimos Salvador Garcini y yo, antes de grabar la telenovela. La verdad es que mi autoestima estaba en el suelo, muy mal, yo no me quería nada. Mientras más me trataran como trapo más que gustaba estar ahí”, comentó la también comediante.

Angelica Vale recordó que esas platicas con el actor le sirvieron mucho y a él le debe gran parte de lo que logró posteriormente en su vida personal y romántica, pues ganó seguridad con Leticia Padilla y todo lo demás llegó por añadiduria.

“Yo a Salvador Garcini lo amo profundamente hasta la fecha, lo adoro, fue él quien me salvó ahí, el que me ayudó a empezar este milagro que cambió mi vida, que son mis hijos, obviamente todo ese cambio tuvo que ver con que yo me quisiera, con que entendiera quién era yo, con que me aceptara, y de ahí conocí a mi marido y llegaron mis dos hijos, que era lo que yo más deseaba en la vida”, comentó la protagonista de “Soñadoras”.

Angélica Vale reconoció que por ello recuerda con mucho cariño a su personaje de Lety Padilla pues ella realmente sintió al personaje y se identificó con él, además que fue su tabla de salvación para conocerse y quererse, y el público también lo tiene en su corazón.

