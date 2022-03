¿Angélica Rivera y Adela Noriega, juntas en novela?, Chantal Andere responde

Tras años de permancer alejadas de las pantallas, Angélica Rivera y Adela Noriega, podrían regresar a protagonizar novelas, según lo revelaron Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Ante estás declaraciones, la villana de las telenovelas, Chantal Andere fue cuestionada sobre si existe la posibilidad de que estás dos grandes actrices y ella coincidan en algún proyecto, tal y como lo hicieron en el año 1988 en Dulce Desafío.

Fue tras la presentación de la obra de teatro Te amo eres perfecta, ahora cambia, que la primera actriz que le dio vida al personaje de Antonia Morales en Amor Real, fue cuestionada por la prensa de la posibilidad de que sus amigas, Adela Noriega y Angélica Rivera cumplirán el sueño de muchos de sus fanáticos de regresar a la pantalla chica.

Chantal Andere manifestó que no sólo para su público sería una grandíosa idea, pues a ella le encantaría trabajar con ambas pero lo ve un poco imposible en el caso de Adela Noriega, con quien tiene muchos años sin tener conctacto con ella, además de que la ex Primera Dama no pretende regresar, no por el momento.

Lee también: Actores de Los Ricos También Lloran celebran que han terminado grabaciones

“La verdad no lo sé, me gustaría mucho (actuar con ellas), pero con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años.Con Angie sí, pero no sé. En el momento, si es que decide volver, lo voy a saber yo y lo van a saber todos”, expresó Chantal a algunos medios de comunicación.

“(Angélica) es una extraordinaria actriz y en el momento que regrese será bien padre para la gente que la quiere y que la sigue. Pronto, pronto, no va a ser”, continúo. Por otro lado Chantal Andere fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Cynthia Klitbo en donde aseguró que Angélica Rivera había sido engañada en diversas ocasiones por Enrique Peña Nieto.

Andere prefirió mantenerse al margen de la situación y aseguró que a diferencia de Cynthia Klitbo, ella jamás hablará de la vida privada de sus amigas. "Jamás voy a hablar de la vida privada de mis amigas, jamás. Cada quién es libre de opinar y decir lo que quiera", señaló la actriz.

Lee también: Aleida Núñez conquista a Christian de la Campa con vestidito desde una trajinera

Cabe mencionar que fue durante una entrevista para el canal de Youtube “InesMorenoTV”, que Cynthia Klitbo no sólo habló de la vida privada de Angélica Rivera si no también de un posible regreso a la pantalla chica con una bioserire. En cuanto a Adela Noriega, fue Ernesto Laguardia quien se encargó de ilusionar a los millones de seguidores de la protagonista de María Isabel al decir durante una entrevista con el programa De Primera Mano que ella podría regresar.

"No la veo hace un rato, pero sé que hay acercamientos ahí importantes para que pueda regresar, cosa que me daría muchísimo gusto porque la gente la adora, la espera y le encanta Adela Noriega, así es que ojalá que se dé. Se está cocinando ahí algo importante sobre 'Quinceañera', sobre Adela, que bueno, ni tengo la libertad, ni quisiera decirlo en este momento", dijo sin dar más detalles al promgrama de Imagen Televisión.

Síguenos en