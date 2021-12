Angélica Rivera no iba a ser La Dueña; esta actriz rechazó el protagónico

“La dueña” es una de las telenovelas más importantes en la carrera de Angélica Rivera, sin embargo, esta actriz no fue la primera opción de Florinda Meza para el rol principal, pues antes de ella, la productora le ofreció el protagónico a Eugenia Cauduro.

A 26 años de este exitoso melodrama de Televisa, la ex modelo reveló la razón por la que rechazó el papel de Regina Villarreal, el cual después dio fama a Angélica Rivera, dejando a todos pasmados pues casi nadie imagina “La dueña” sin la ex primera dama, pero la historia pudo haber sido muy diferente si Eugenia Cauduro hubiera aceptado la propuesta.

En una charla que la actriz sostuvo con sus fans hace un año para el canal de YouTube Tlnovelas dio a conocer por qué rechazo el protagónico cuando Florinda Meza se lo puso en bandeja de plata para que fuera su debut en las telenovelas y que de haber aceptado habría cambiado el destino de Angélica Rivera, quien no iba a ser “La dueña”.

Durante la plática para la sección “Cuando grababa…”, uno de los fans de Eugenia Cauduro le preguntó la razón por la que había rechazado protagonizar “La dueña” en 1995, un dato que no muchos sabían pues todos tienen en la mente a Angélica Rivera como Regina Villarreal.

La actriz recordó que en ese momento se encontraba en una etapa de transición profesional púes venia de ser la imagen de Televisa y apenas iniciaría su formación en la actuación, por lo que reconoció que la propuesta de Florinda Meza le cayó de sorpresa.

“Esa es una anécdota que les voy a platicar. Yo terminaba de ser la imagen de Televisa, fui a ver ’11 y 12’ al teatro con Florinda Meza y Chespirito, en el publico me reconoce Florinda y me manda llamar en el intermedio, ese era mi primer día de clases de actuación con Sergio Jiménez. Florinda me platica que está a punto de hacer ese proyecto y me dice que le encantaría que yo protagonizara ‘La dueña’”, recordó Eugenia Cauduro, quien admitió que no se lo esperaba.

“Yo en mi vida había actuado, nunca, y lo que sí tenía yo seguro, muy claro, es que sí quería hacer una carrera que me durara, si a algo le tengo miedo en mi vida es a hacer el ridículo, no me importa si de repente estoy más gorda… si subo, si bajo, eso no, pero hacer el ridículo eso sí, y yo le tengo mucho respeto a esta carrera”, comentó.

La ex modelo señaló que esos fueron los motivos principales por los que rechazó el papel: “Le dije que le agradecía mucho la oportunidad y le fui muy sincera y le dije que yo no sabía actuar, que ese día era mi primer día en mi clase de actuación, y por eso no la hice, por miedo, me dio mucho miedo hacer el ridículo, ella estuvo de acuerdo”.

Eugenia Cauduro sostuvo que Florinda Meza no se molestó y que quedaron con tan buena relación que cuatro años después la productora le dio la oportunidad en “Alguna vez tendremos alas”, aunque reconoció que le hubiera encantado hacer “La dueña”: “Sé que si hubiera tenido la preparación hubiera hecho un gran personaje, me habría salido increíble, pero no hay precipitarnos”.

