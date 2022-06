Angélica Aragón reacciona a La Madrastra mientras Aracely Arámbula busca parecerse a Victoria Ruffo

Luego de lucir mechones más rubios quel el resto del cabello, o melenas de todos colores y formas, la actriz Aracely Arámbula ha sufrido un radical cambio de look luego de aceptar ser la protagonista del remake de "La Madrastra" que este 2022 comparte con Andrés Palacios, queriendo parecerse a Victoria Ruffo, mientras logra que Angélica Aragón voltee a verla y rompa el silencio en cuanto a su participación como la segunda sucesora en esta historia.

Y es que, entre muchos otros detalles, Aracely Arámbula tuvo que despedirse de su melena rubia como lo he hecho en distintas ocasiones para interpretar a sus anteriores personajes de las tres telenovelas que hizo con Telemundo entre 2013 y 2020 como Verónica Dantés en "La Patrona" (2013), Lucía 'Lucha' Durán en "Los Miserables" (2014-2015) y Altagracia Sandoval en "La Doña" (2016-2020). Así como su participación especial en "El Señor de los Cielos" en 2018.

Y esta vez no fue la excepción, pues para dar vida a María Fernández Acuña de San Román, Aracely Arámbula ha adoptado un look muy distindo a todo lo que ha hecho anteriormente, haciendo a un lado también las transparencias y los outfits chiquitos o muy entallados.

Angélica Aragón rompe el silencio

No obstante, mientras la chichuahuense busca destacar la personalidad que Victoria Ruffo lució en "La Madrastra" (2005) junto a César Évora y bajo el liderazgo del productor Salvador Mejía, no hay que olvidar que la primera de esta tercia de telenovelas, se llamó "Vivir un Poco" y fue protagonizada por la actriz Angélica Aragón y el finado actor Rogelio Guerra en 1985; por lo que ahora que también ha regresado a Televisa, el hecho, le ha dado todo el derecho a opinar sobre la actuación de su segunda sucesora en esta historia.

Y es que, mientras a Aracely Arámbula le ocupan otras cuestiones, como supuestamente su pareja protagónica con Andrés Palacios que no la tiene nada contenta en los foros de grabación, según aseguran otras fuentes, la primera actriz Angélica Aragón, pionera de la historia, ya habría dado sus primeras impresiones sobre la participación de la ex de Luis Miguel.

Pues según un vídeo publicado en el canal de YouTube de Bethany Kinder Tv, la actriz que regresó a Televisa con la bioserie del cantante Vicente Fernández, como Delia Muñoz -interpretando a la escritora Olga Wornat-, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" (2022), dejó ver que no estaba muy convencida de este tercer proyecto de la telenovela que ella protagonizó hace 37 años.

Y aunque cree que la nueva versión de La Madrasrra está de más, fue durante la presentación a la prensa de la bioserie de 'El Charro de Huentitán' que dijo:

"Le deseo mucha suerte a Aracely Arámbula, pero es una historia viejísima, tan vista -no lo digo en mala onda-, que nosotros hicimos 'Vivir un Poco' en 1985, estamos hablando de 37 años; ya no es momento de un refrito que repetimos porque la original era en blanco y negro, esa fue la razón de hacer la telenovela, pero ¿por qué no compramos historias nuevas?", cuestionó.

Por otro lado, la también protagonista de "Mirada de Mujer" (1997) de TV Azteca, dijo que tuvo una muy buena experiencia grabando la telenovela, que más que un melodrama, considera un thriller policiaco; entre tanto, la primera actriz dijo que "Vivir un Poco" era el primer intento por hacer una serie en televisión, y destapó detalles como que:

Los actores hacían grupos de lectura con el guion en mano y eran dirigidos por distintas personalidades de la actuación como Rafael Banquells o Pedro Damían, logrando conquistar con ello, a un pubico que dijo, no sólo era de nivel socioeconómico diferente al de hoy, sino tenía un nivel muy distinto al de las nuevas generaciones de televidentes; pues eran vistos por profesionales, intelectuales y hasta políticos.

