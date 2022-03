Ángela cumple su sueño de una clínica y le jura amor eterno a Leo en final de Contigo sí

Luego de 120 capítulos, la telenovela “Contigo sí” llegó a su fin este viernes y la protagonista Ángela, interpretada por Alejandra Robles Gil, cumplió al fin su sueño de poner una clínica en su pueblo para que nadie más muriera por falta de atención médica, como le pasó a su padre, en un cierre de esta historia que terminó en boda y generó muchas emociones en los televidentes.

Tras superar los obstáculos en su camino, como la muerte de su padre y la desaparición de su madre en el mar, Ángela evolucionó y superó el engaño de Álvaro (Danilo Carrera) para volver a enamorarse y en el último episodio de este melodrama producido por Ignacio Sada para Televisa le juró amor eterno a Leo (Brandon Peniche) en Real del mar.

La protagonista cumplió su sueño de la clínica y también su objetivo de recibirse como médica, pues luego de muchos sacrificios logró conseguir su título y construir el pequeño hospital en su pueblo, además de por fin deshacerse de la presencia de Álvaro y casarse con el amor de su vida, en un romántico cierre de “Contigo sí”.

La telenovela, basada en “Viviana“, que en la década de los setentas protagonizaron Lucía Méndez, Héctor Bonilla y Juan Ferrara, tuvo una duración de más de cinco meses al aire por el canal de Las Estrellas y presentó una historia que cautivó a los televidentes del horario de las 16:30, dejando a todos satisfechos con el cierre que tuvo.

Clarita regresa para recuperar a Darío

El capítulo final de “Contigo sí” cerró algunas de las situaciones que habían quedado como pendientes, pues además del regreso de Gerardo Vega (Ernesto la guardia), quien fingió su muerte para ver si Samanta (Bárbara Islas) recapacitaba, Darío y Clarita retomaron su historia de amor, pues ella regresó de España con la firme intención de decirle que no había dejado de amarlo.

El de Darío y Clarita había sido uno de los reencuentros más esperados por los fans de “Contigo sí”, pues el cambio que tuvo el personaje interpretado por Francisco rubio llamó mucho la atención dado que pasó de ser el amigo inescrupuloso de Álvaro a convertirse en el hombre de confianza de Gerardo Vega para dirigir el hospital y amaba incondicionalmente a Clarita, a quien no le importó la diferencia de edad y terminaron juntos.

Félix, solo y discapacitado

Por su parte, Félix (Axel Ricco) al fin tuvo su merecido pues luego de sufrir una caída de altura se vio obligado a utilizar muletas y terminó en la cárcel, donde algunos de sus cómplices ya lo esperaban para cobrarle algunos de los favores que les debía el villano; discapacitado y solo, así fue el final de este antagonista.

Ángela y Leo se casan; Álvaro no cambia

Mientras tanto, el amor triunfó y finalmente Ángela y Leo se casaron por la iglesia en Real del Mar, en una ceremonia muy emotiva que sensibilizó a los televidentes, pues tras muchas calamidades, la pareja pudo ser feliz y además conformar una familia con sus dos pequeños hijos, acompañados por sus seres queridos.

Por otro lado, Álvaro no cambió y tras dejar ir a Ángela y ya no interferir más en su vida, el villano reveló su idea de volver a conquistar a una heredera millonaria y ya le había echado el ojo a algunas mujeres, buscando repetir lo mismo que le hizo a Samanta, pues su ambición pudo más que sus ganas de ser un hombre honesto y trabajador.

“Hermoso final, me encantó, gracias a toda la familia de contigo si por esta bella historia“, “Muy lindo al final, Ángela bella en su boda y Álvaro no cambió“, “¡Pero qué hermoso final! Me encantó tanto la novela, de principio a fin, es y será para mí la mejor. Es triste que llegue a su fin“, “¡Darío y Clarita se quedan juntos!”, “Me gustó mucho el final, triunfó el verdadero amor”, “Un gran final con actores increíbles y una historia que deja un gran aprendizaje”, fueron algunas de las reacciones de los televidentes en redes sociales.

