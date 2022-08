Ángel, presionado para casarse y Rayo teme quedarse en la calle en Vencer la Ausencia

Jerónimo (David Zepeda) se arrepiente de lo mal que trató a su Ebenezer (Daney Mendoza) hace tres años cuando él le cayó de sorpresa en Estados Unidos, pues él se molestó mucho porque el chico era menor de edad y no tenía ningún documento para estar ahí, lo invadió el miedo, y la reacción no fue la mejor; ahora que él regresó a querer recuperar a su familia, es evidente el rechazo de Ebenezer y Adair, su hermano menor, en "Vencer la Ausencia".

Armando, el enfermero que fue contratado para cuidar de Don Homero Funes (David Ostrosky), es un chivo expiatorio del millonario suegro de Ángel Funes (Danilo Carrera), Silvano Ordax (Eugenio Montessoro) y tras haberle hecho un millonario préstamo, ahora quiere saber todo lo que sucede en la familia, y para ello, Armando se valdrá de que ya se dio cuenta que Mirna Funes (Adriana Llabrés) se está enamorando de él y le sacará toda la sopa sin que nadie sepa cuáles son sus intensiones. Mientras tanto, Don Homero quiere ayudar a Ángel a solucionar los problemas de la empresa pero él no acepta su ayuda.

Julia (Ariadne Díaz) le revela a la maestra de su hijo Daniel (Mariano Soria) lo que en realidad pasó con Misael (Marcos Montero), su marido y el padre del niño, luego de que él está padeciendo su ausencia en la telenovela de Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Por otro lado, Braulio le pide a su esposa Celeste que haga la cita con la neuróloga para que la trate en su embarazo por la esclerosis múltiple que padece.

Rayo podría ser descubierta en cualquier momento

Teo y Rayo (Luca Valenttini y María Perroni Garza), podrían ser descubiertos por Flavia (Nailea Norvind), luego de que su hijo sea cómplice de que Rayo vive sola y que ya fue abandonada por su tía Cuca. Pues ella le acaba de confesar que dejó e estudiar la secundaria, debido a que si de dan cuenta que es huérfana, la podrían mandar a vivir a una casa hogar y ella se resiste a la idea. Pero ni Flavia ni Celeste dejan de insistir con la idea de verlas para pedirles que entreguen el departamento intacto; sobre todo Flavia, quien es la administradora del edificio donde vive.

Gina conoce a Erik Sánchez Vidal y ¿se flechan?

Ángel siente remordimiento de conciencia luego de no permitir que su padre ponga un pie en la empresa, su empresa... Mientras tanto, Rayo lamenta que su madre se haya ido sin revelarle la verdad sobre su origen y lo sola que está, pues está viviendo un momento muy duro en su vida, pues no tiene ni para comer y está totalmente incomunicada.

Gina (Fernanda Urdapilleta) conoce a Erik Sánchez Vidal (Miguel Martínez) cuando está tomando un descanso en su nuevo empleo en un supermercado, en el que se tiene que vestir de botarga ya que promociona un marca de carnes frías y todo parece indicar que 'hicieron click' y se flecharon cuando él vio su cara, tras ayudarle a quitarse la parte de arriba de la botarga... y hasta planean trabajar juntos.

Ángel está acorralado tras el préstamo que le hizo su suegro y Ana Sofía (Mariluz Bermúdez) su novia, le dice que ella quiere una pedida de mano como se la merece, con sus familias y los medios de comunicación presentes, pero él no quiere nada de eso y encima le cuenta que tiene que ir a Querétaro a buscar más pistas sobre el paradero de Misael; ella le pide que saque de su vida a ese hombre, el dinero que se robó y a su 'fodonga' esposa.

Mientras, Julia se ve a poyada por su familia, quienes le cooperarán para reunir el dinero para pagarle a Flavia lo que le debe y su papá la cuestiona sobre si le firmó algún documento, a lo que Julia responde que no, por lo que su padre le hace ver que no tendría porqué pagarle ningún dinero pero ella le dice que seguramente ya encontró la forma de protegerse legalmente en cuanto al adeudo.

Jerónimo busca a Ebenezer en la universidad para hablar con él sobre lo que pasó hace tres años pero él lo batea. Por otro lado, Donato (Agustín Arana) se ve apoyado por Adair (Federico Porras Jr.), cuando se justifica por el hecho de haber ayudado al muchacho a esconderse. Ella le pide que no vuelva a hacer algo así. Donato reconoce que Jerónimo es un buen tipo pero no se ha sabido ganar el cariño de sus hijos; lo que él si logró en 15 años que él estuvo fuera de México, trabajando e EE.UU.

Adair da otro duro golpe a Jerónimo, su padre

Jerónimo espera a Lenar (Laura Carmine) y a Adair a cenar pero se irán a pasar la noche con Donato, su rival de amores, quien le ha quitado a su familia y el chico aprovecha para informarle que mientras él encuentra dónde vivir, él se quedará a vivir con el novio de su mamá.

Éste, desesperado busca a Esther (Mayrín Villanueva) para contarle sus penas familiares y dejarla prácticamente igual sobre lo que ha investigado sobre Misael en Laredo, Tx. Esther aprovecha y le comenta que se enteró que el departamento donde vive Rayo se va a desocupar y ahí podría vivir él, por lo que Rayo se puede quedar desprotegida totalmente.

Julia y Ángel planean su viaje a Querétaro para descubrir una última pista sobre Misael, y se entera que Ángel se va a quedar sin secretaria, por lo que ésa podría ser su oportunidad de oro para trabajar en empresas Funes y ganar más dinero.

Celeste, quien espera a su primer bebé, se ve obligada por su médico ha agendar la cita con la neuróloga, pues de no hacerlo tendría graves consecuencias. Rayo llora con su nueva amiga Matilde (Nicole Reyes) tras estar más sola que nunca y teme vivir en la calle, además lamenta que ya va a cumplir sus 15 años pero no hay nada que a haga sentir mejor. Matilde le dice que ella y la banda se los festejarán y la consuela diciéndole que hasta un beso le dará un chico, como regalo.

Esther no quiere la ayuda de Máximo, el padre de su hijo

Braulio insiste a Celeste que vea a la neuróloga, mientras que Máximo (Felipe Nájera) va a hablar con Esther luego de que la hizo estallar de coraje a su esposa Flavia con el argumento de que no puede dejar desprotegida a su primera esposa y madre de su hijo fallecido. En buena lid, le comenta que lo mejor es que se vaya a rentar a otro lugar que no sea ese departamento, pero ella insiste en que no se moverá de ahí por nungún motivo y lo corre.

Tras seducirlo con su belleza en una noche de pasión, Ana Sofi le recuerda a Ángel que tienen un importante compromiso como es su pedida de mano y él le asegura que ahí estará formalmente; no obstante, al día siguiente tiene que viaja con Julia y todo podría pasar; aunque él e promete que no le va a fallar.

Armando empieza a coquetear con Mirna y le confiesa que no tiene novio, mientras ella no puede ocultar su sorpresa por ello y cae redondita contándole lo que pasó con Misael, para que él pueda llevarle el chisme a su patrón, Silvano Ordax.

Doña Claudia se alía con Flavia

Jerónimo habla con Ebenezer y le pide perdón por haberlo tratado tan mal cuando quiso irse a vivir a Estados Unidos con él, pero Jerónimo no consigue su perdón y encima Lenar le hace saber que ya tiene todo listo para el divorcio. Doña Claudia (Silvia Mariscal), madre de Esther arma un plan para sacarla del departamento y se lo propone a Flavia, quien tampoco quiere verla metida viviendo ahí.

Teo logra burlar una vez más a su mamá y corre a decirle a Rayo que será desalojada, pues escuchó a su mamá decir que van a ir a verlo para rentarlo. Doña Claudia le revela a Flavia que ella sabe cómo sacar a su hija Esther del Departamento pero con la condición de que la libere de todas las deudas que tiene con ella.

El papá de Julia se da cuenta de que el pequeño Daniel no está en su carro para llevarlo a la escuela y prende las alarmas con la familia. Pero el niño fue muy astuto y se subió a la camioneta de Ángel para ir con su mamá y él a Querétaro a buscar una pista sobre su papá Misael.

