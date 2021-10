Anette Michelle se cae en telenovela Contigo Sí y muestra sus raspones

Tras volver a los melodramas después de conducir más de ocho temporadas del programa "Masterchef México" y otras versiones, la actriz Anette Michelle ha estado presumiendo su personaje de villana como Mirta Morán en la telenovela "Contigo Sí", que recién ha estrenado en el Canal de las Estrellas; y de lo mala que es, ya hasta se cayó y se hizo un par de raspones en la cara.

Anette Michel utilizó su cuenta de Instagram para mostrar ambas imperfecciones que le causaron los golpes que se hizo al caer, según cuenta la también presentadora de televisión que por años perteneció a las filas de TV Azteca.

La mejilla derecha y el lado izquierdo de la frente son las partes afectadas del bello rostro de la actriz, quien a sus 50 años, luce cuerpazo y belleza sinigual en su regreso a las telenovelas y en su debut en Televisa, empresa para la que ha sido producida "Contigo Sí", bajo la batuta de Ignacio Sada Madero.

Y ante la postal mostrada por la propia Anette, en la que muestra detalles de dichos raspones a la perfección, más de uno reaccionaron pensando que se trataba de golpes reales. Afortunadamente no es así, y los expert@s del Deparmento de Maquillaje y Caracterización de Televisa, son los encargados de dar esos efectos a Anette y muchos otros actores que figuran en los melodramas.

"Así queda la pobre de #Mirta al caerse por las escaleras!! @contigosimx @contigosiof #contigosi", escribió la tapatía en una de sus últimas publicación en su cuenta de la red de la camarita.

Y la actriz Alejandra Robles Gil, quien es la protagonista de la historia, y quién tendrá una difícil relación -en la ficción- escribió: "Pobrecita!!". Otros más reaccionaron a la postal: "Pero al menos queda viva, era mi preocupación".

Alguien más solicitó: "Pobre Mirtha. Ojalá la cure Ángela" y otros fans no se quedaron con las ganas de felicitar a Anette Michel por su actuación en "Contigo Sí": "No cabe la menor duda que es usted es una gran actriz que no necesitó de un doble para caracterizar ese personaje; además de ser una mujer muy guapa muy hermosa y muy atractiva."

"Excelente actriz, felicidades hermosa", "¡Spoiler!", "Aún no pasaaaa, paraaa jajajaja", son otros de los comentarios que redundan en el post de Anette Michel. Un total de 9,550 corazones rojos y más de 142 mensajes son los que se leen.

