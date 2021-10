Tras revelar que sus personajes sostendrán una relación extramarital en la telenovela, Anette Michel y Ernesto Laguardia encabezan el nuevo promocional de “Contigo sí”, que fue lanzado recientemente en redes sociales, levantando revuelo entre los fans de este tipo de historias.

Anette Michel, quien debutara en la televisión hace ya más de dos décadas en el melodrama “Al norte del corazón“, de TV Azteca, es una de las figuras principales en el avance en el que se presenta a su personaje de Mirta, quien será una de las máximas villanas de “Contigo sí“.

En el nuevo promocional de la telenovela producida por Ignacio Sada también aparecen actores y actrices como Lisardo y Tania Lizardo, además de los principales Brandon Peniche, Danilo Carrera y Alejandra Robles Gil.

Lee también: El inquietante final de Nailea Norvind en Cuando llega el amor

En las imágenes reveladas se observa a Manuel Landeta en su papel de Sandro, esposo de Mirta y papá de Leonardo, quien es un buen hombre en la ficción, sin embargo, debe lidiar con una esposa que no lo ama ni lo respeta y mucho menos le quiere dar el divorcio, como él se lo pide en este avance.

Así mismo, se observa a Mirta coquetear con Aníbal, interpretado por Lisardo, que es un hombre de negocios turbios al que no le importa sostener una relación con una mujer casada, pues como lo dice en el avance, a él no le ineresa si ella está libre de compromiso o no.

Durante el nuevo promocional también aparece en escena Ernesto Laguardia, quien encarnará en esta ocasión al doctor Gerardo, un hombre muy comprometido y preocupado con su familia, sin embargo, en algún momento su camino se topará con Mirta (Anette Michel) y sostendrán una relación, aunque sean dos personas totalmente distintas.

Al menos eso fue lo que reveló hace unos días el actor durante una entrevista en el programa “Hoy”, donde habló de su regreso a Televisa y sobre este personaje, el cual, aseguró, tiene muchos matices y está muy contento de interpretarlo.

Lee también: Thalía revela que regresará a protagonizar novelas después de 21 años

En esa misma visita al matutino de Televisa, Anette Michel adelantó que Mirta será una villana muy malvada y que no se identifica para nada con ella pues en la vida real la actriz suele ser muy tranquila y llevar una buena relación con todos, por lo que se considera una persona buena.

“Contigo sí” se estrenará el próximo 11 de octubre por el Canal de las Estrellas en horario de las 16:30 horas, tiempo del centro de México, y ha levantado expectativa por el elenco que conforma esta producción, además del debut de Anette Michel con la televisora de San Ángel.

Síguenos en