Anette Michel se sorprende de su personaje de villana en Contigo Sí

Tras su debut de en las telenovelas de Televisa como es "Contigo Sí", la actriz Anette Michel se ha sorprendido de Mirta Morán, su personaje como villana en la producción de Ignacio Sada Madero para Televisa que próximamente se estrenará por el Canal de las Estrellas.

Pues pese que la tapatía hizo una larga pausa en su carrera como actriz para dedicarse a conducir por no menos de ocho temporadas, el reality show MasterChef México, de TV Azteca, confiesa que es muy mala, situación que le sorprende a la propia Anette Michel en su regreso a los melodramas.

Fue en esta semana que en vísperas de estrenar "Contigo Sí", protagonizada por Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y el también ex presentador de tv de la televisora del Ajusco, la actriz se presentó junto al actor Ernesto Laguardia en el programa "Hoy", en el que hablaron un poco de lo que serán sus personajes.

Luego de una pausa de por lo menos cinco años -a excepción de su participación en la serie "Silvia Pinal, Frente a ti"- Ernesto Laguardia marca su regreso a los melodramas de Televisa. Él hará el personaje del Doctor Gerardo Vega, un médico cardiólogo, cuya única debilidad son su esposa y su hija; no obstante, su amor por ellas se verá interrumpida cuando Mirta Morán se cruce en su camino.

Por su parte, Mirta Morán es una mujer fría y calculadora que debido a su ambición arrastra un oscuro pasado. El destino y su amor por el dinero jugarán en su contra. Pero eso no es todo, pues le hará la vid imposible a su hijo Leonardo Santillana (Brandon Peniche), un médico internista de principios firmes.

Y es que, en el camino, Leonardo conocerá a Ángela (Robles Gil) y aún sabiendo que está casada eso no será impedimento para enamorarse de ella y quererla ayudar a salir adelante cuando ella se encuentra desamparada por el hombre que la engaña haciéndola que se case con él.

Tras una charla con los conductores del matutino de Televisa, Anette Michel dijo que su personaje villanesco de "Contigo Sí" el la villana más cruel que le ha tocado interpretar en su carrera como actriz:

"Mira que he sido móndriga amiga, pero nunca como ésta... ¡Ay no! , la Mirta está tremenda y yo tan buena persona que soy, verdaderamente", confesó Anette de 50 años.

Incluso, la tapatía dijo que interpretar a Mirta, está siendo todo un reto para ella por el nivel de maldad que posee, pues además de todo, es muy compleja: "Es un personaje muy complicado, super compleja esta mujer, siente tres cosas en una escena, entonces la verdad si está complicado.

No obstante, Anette Michel también confesó estar disfrutando al dar vida a una villana en su debut en los melodramas de la televisora de San Ángel por esta razón: "A mí me encanta hacer villanas, porque puedes hacer fregadera y media que en la vida real, pues no verdad, porque sí te llevan presa...".

Durante la charla, la también ex conductora invitada de "Hoy", dijo estar divirtiéndose mucho con esta nueva oportunidad en la actuación: "Muy contenta, la verdad muy divertidísimo, la gente muy amable, cariñosa y como varios me han dicho, caí en blandito porque Nachito -el señor Sada- es un encanto, como él todo su equipo, porque eso permea... tú lo sabes" finalizó la guapa actriz.

