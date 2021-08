Anette Michel comienza grabaciones en Volverte a ver y muestra nuevo look

Mucho tuvo que esperar Anette Michel para volver a las telenovelas que ahora que lo ha logrado no para de presumirlo en sus redes sociales, donde además mostró su nuevo look, el que utilizará con su personaje de Mirta, la villana de “Volverte a ver”.

Aunque la telenovela producida por Ignacio Sada para Televisa ya había iniciado rodaje hace unas semanas, Anette Michel recibió hace apenas dos días su primer llamado para comenzar con las grabaciones de sus escenas, por lo que se mostró muy emocionada por regresar a los foros de un melodrama.

La actriz tapatía está tan feliz por su participación en “Volverte a ver” que reveló su nuevo look en su cuenta de Instagram, dejando ver cómo lucirá la villana de la telenovela a la que encarnará, siendo ésta su primera oportunidad en la televisora de San Ángel, a la que emigró después de dejar TV Azteca.

Desde la plataforma de la camarita, Anette Michel ha estado muy activa para mantener al tanto a su casi millón de seguidores sobre su día a día y su primer trabajo en una telenovela de Televisa, y después de que las grabaciones de la producción de Ignacio Sada iniciaran hace unas semanas, la histrionisa mexicana presumió su primer llamado.

La ex conductora de MasterChef México compartió primero una publicación de su rostro, mientras iba a reunirse en el foro con el resto de sus compañeros: “Mi primer día de llamado!!! Muy feliz y agradecida! @nachosadaproduccion @volverteaverof (sic)”, escribió.

Posteriormente, Anette Michel subió una imagen en la aparece con el equipo de maquillaje y peinado de “Volverte a ver” que se encargó del cambio de look de la actriz, quien ahora destaca por su corte en capas y luces doradas en su larga cabellera, dándole más luz a su rostro y mostrando la cara de Mirta, la ambiciosa villana a la que interpretará en la ficción.

“Con el gran equipo de peinado y maquillaje jajajaja, son lo máximo, muy divertidos y talentosos @volverteaverof @nachosadaproduccion”, publicó la presentadora de televisión junto con la imagen y sus fans no tardaron en manifestarse y opinar sobre el nuevo look que tiene para la telenovela.

“¡Qué bonita te dejaron!”, “Excelente, linda y bella”, “Belleza pura”, “Suerte”, “Felicidades”, “Hermosa, como siempre”, “Un saludo y mucha suerte en sus proyectos, la verdad una artista admirable y sobre todo talentosa”, “¡¡Cuento los días para verte al fin en telenovela!!”, “Mucho éxito, querida, en tu regreso a las novelas a darlo todo como tú sabes. La mejor de las vibras con tus nuevos compañeros de elenco”, “Guapísima”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

En “Volverte a ver”, Anette Michel no sólo regresará a las telenovelas, sino que también lo hará como antagonista, un rol que no desconoce y que de hecho hizo de maravilla en “Cuando seas mía”; la actriz, que siempre tuvo el sello de TV Azteca, decidió probar suerte en la competencia cuando no le ofrecieron opciones de retornar a los melodramas y ahora está a nada de debutar en Televisa.

