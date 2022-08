Andrés Palacios y elenco de La Madrastra se sacan a balcón sobre sus debilidades

A nada del estreno de "La Madrastra", varios actores fueron cuestionados sobre las debilidades que cada uno tienen y se sacaron a balcón entre unos y otros, como Andrés Palacios, quien lideró la dinámica a la que fueron sometidos.

Luego de la presentación oficial a la prensa el pasado miércoles de la telenovela que promete ser un boom, algunos de los actores del proyecto, se sometieron a una dinámica para romper el hielo y para empezar y, manteniendo la misma línea de villana, Marisol del Olmo dijo: "Si digo eso, me corren de la empresa".

"¿Quién es más probable que...?", se llamó dicha dinámica y la primera pregunta fue "¿Quién es más probable que le gusten las películas de suspenso? y David Caro Levy apostó por Andrés Palacios bajo el argumento de que siempre cuenta chistes y se queda en suspenso. Ana Tena dijo que David, debido a que siempre anda asustando a sus hermanos en ficción en la convivencia diaria. Emiliano González también apostó por él.

Andrés Palacios dijo que Denia Agalianou, luego de venir desde Grecia a la Ciudad de México, pues el simple hecho de vivir en la ciudad, protagoniza el suspenso. Y sin decir el motivo, dijo que Cecilia Gabriela y a su vez, ella dijo que en general, las mujeres del elenco, y aunque no las conoce bien, aseguró que las féminas son las que más se inclinan por el terror.

"¿Quién es más probable que tenga 'selfies' en su celular?", fue la siguiente pregunta a la que Denia respondió que ella misma, pero la ganadora de la trivia fue Ana Tena, pues tanto Andrés como Marisol de Olmo, sus hermanas y la propia joven actriz, reconocieron que ella es la que se anda tomando fotos por donde sea dentro de las grabaciones de "La Madrastra".

Otra pregunta fue: "¿Quién es más probable que organice una noche de karaoke?"; y el primero en responder fue Andrés, quien aseguró que Marisol del Olmo, y la sacó a balcón sobre que e gusta mucho cantar y tiene una voz increíble; por su parte, Cecilia Gabriela dijo que para organizar ella se apunta, pero para cantar, también dijo que Marisol del Olmo, Aracely Arámbula e Isadora González, que son las que cantan dentro de elenco.

Juan Carlos Barreto dijo que Andrés Palacios, pero la respuesta se vio declinada por Marisol, quien argumentó que es porque no le gusta cantar. Denia dijo que Aracely, mientras que David Caro Levy dijo que Ana Tena, pues siempre está cantando y haciendo TikToks. Pero la chica se la devolvió y dijo que él y su hermano Emiliano, también dijo que David y él, pues son muy fiesteros y les gusta mucho la música.

"¿Quien es más probable que llegue tarde a un llamado porque se queda dormido o dormida?" fue la última pregunta, y tanto Juan Carlos Barreto, como David, Andrés, Emiliano aseguraron que nadie del elenco. Cecilia Gabriela José Elías Moreno aseguraron lo mismo, todo el elenco es súper profesional y nadie llegaría tarde por quedarse dormido.

Y con la comicidad que lo caracteriza y que le pondrá el toque de comedia a tanto drama a la telenovela, Ricardo Fastlich, quien dará vida al tremendo Francisco Núñez, dijo que Yurem, que aunque no está en la novela y sí pertenece al elenco de "Me Caigo de Risa", al que también pertenece el comediante, aseguró que su colega.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!