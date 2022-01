Andrés Palacios y Gabriel Soto invitan a ver el estreno de Amo Dividido

Ya no falta casi nada para el estreno de "Amor Divido Entre Dos Mundos", la nueva telenovela de Televisa y para hablar un poco más de la historia, este lunes se presentaron los galanes del melodrama como son Andrés Palacios y Gabriel Soto, quienes harán el triángulo amoroso con Eva Cedeño -la protagonista-, y dieron algunos detalles de sus roles, e invitaron al público a no perderse el primer capítulo.

Y tras estar enfrente de dos galanes de telenovela como ellos, fue Galilea Montijo quien lanzó una primera pregunta: "¿Cómo se sienten a unas horas de este gran estreno?".

A lo que Gabriel Soto respondió: "!Aaaayyyy!, emocionadísimo, el corazón se me sale de la emoción, y bueno, estamos contando una gran historia con temas controversiales pero con un melodrama clásico, es una novel muy bonita que todo mundo puede disfrutar, desde los niños jóvenes, adultos, así que no se la pierdan a partir de hoy".

Lee también: Amor Dividido presenta su preesteno digital antes de entrar al aire

Andrea Legarreta: "Y me encanta porque nos han platicado varios de sus compañeros que también tocan temas súper actuales, en este caso, Andy, va a tocar varias problemáticas actuales, en este caso la migración, cuéntanos de Bruno"-personaje que hará el actor de origen chileno-.

"Bruno, mi personaje, pues bueno, es un tema de migración y de trata de personas, que es muy interesante visibilizar a través de un melodrama que además de entretener -estos escenarios que existen-, se puedan exponer ¿no?, como para ver las consecuencias de que la buena voluntad o la buena intensión en el caso de mi personaje que es mejores oportunidades de trabajo y poder tener una mejor economía para ayudar a su familia, en ese camino, le cuesta muchas cosas y se involucra en escenarios muy lamentables, muy desafortunados.

Lee también: Amor Dividido: A Gabriel Soto le encanta trabajar con Eva Cedeño por esta razón

Paul Stanley también pidió a Soto que contara un poco de la historia de Max, su personaje y así respondió el novio de Irina Baeva, con quien también comparte créditos en "Amor Dividido Entre Dos Mundos": "Él nace en México pero a los cinco años, su madre se lo lleva a Estados Unidos entonces prácticamente crece allá y después de treinta años, tiene que regresar nuevamente a México".

Gabriel Soto, también contó sobre las locaciones en las que ya han grabado gran parte de los actores al interior de la República Mexicana:

"La historia se lleva a cabo en un pueblo mágico que se llama Zacatlán [de las Manzanas] en el estado de Puebla -ahí estuvimos como un mes grabando- y esto le da muchísimo frescor al proyecto, entonces mi personaje es [cuenta] cómo regresa nuevamente a encontrarse con sus raíces, con estas tradiciones, con México, con su cultura, con su comida, entonces es la otra cara de la moneda, de que Andrés tiene que irse a Estados Unidos y mi personaje regresa a México y es como el americano que nuevamente se tiene que adaptar a la cultura".

Así mismo el ex de Geraldine Bazán confirmó la participación de varios actores más a parte de Eva Cedeño e Irina Baeva, como José Elías Moreno, Arturo Peniche; un elenco joven de chavitos muy talentosos, Eugenia Cauduro, Lambda García, Jéssica Mas, entre otros.

"Amor Dividido", llegará a la pantalla chica de Televisa a través de la señal del Canal de las Estrellas a partir de este lunes a las 6:30 pm.

Síguenos en