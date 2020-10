Andrés Palacios con Covid-19; Imperio de Mentiras detendría grabaciones

Hace un par de días, el actor Andrés Palacios, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, que sorpresivamente había adquirido el contagio por Covid-19, por lo que estará aislado en su casa durante algún tiempo, convirtiéndose en el primer intérprete de "Imperio de Mentiras" en contraer el virus.

Así lo externó el actor chileno mediante un vídeo con una duración de menos de dos minutos, mismo que ha llegado a las 127.357 reproducciones:

"Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado... así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto".

Y por otro lado agradeció las llamadas y mensajes que ha recibido por parte de su público y compañeros colegas quienes le han expresado sus buenas vibras. Así mismo, algunos famosos se hicieron presentes con comentarios de aliento.

"Para todas las personas que se han preocupado mucho que me han mandado una serie de mensajes de apoyo de cariño de empatía. Estoy muy sorprendido cómo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia con los demás. Ahora me ha tocado vivirlo a mí de este lado... estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para ver como estoy".

Sin embargo, el periodista de espectáculos Álex Kaffie, informó en su columna de conocido diario mexicano, lo siguiente:

"El miércoles les informaba en esta columna que Televisa había frenado las grabaciones de Imperio de Mentiras debido a que su protagonista Andrés Palacios había presentado síntomas de COVID-19 (situación que ayer fue confirmada por el mismo actor). Pues al caso de Andrés se suma también Alejandro Camacho. Sí, el primer actor, que en Imperio de Mentiras personifica a Eugenio Serrano, está contagiado de coronavirus. Por ende las jornadas de trabajo en dicha producción seguirán detenidas".

Y podría ser el inesperdo evento, que fuera motivo de una posible suspensión, y aunque en la cuenta oficial de Instagram de "Imperio de Mentiras" no hay nada dicho oficialmente por parte de la producción, así como tampoco en la cuenta de Giselle González, la productora del actual melodrama, mismo que tiene como pareja protagónica a Angelique Boyer y Andrés Palacios.

Es importante hacer hincapié que la novia de Sebastián Rulli y el propio histrión tendrían que extremar precausiones por la cercana relación que guarda la actriz con ambos galanes de televisión; con Andrés, como pareja protagónica y con Rulli, por ser su pareja sentimental desde hace seis años.

