Andrea Noli, la actriz que pagó con creces haberse metido con Jorge Salinas cuando estaba casado

No cabe duda que durante los años 90, uno de los galanes de telenovela mas cotizados es Jorge Salinas, quien mantuvo un romance prohibido con la guapa actriz Andrea Noli con la procreó una niña, misma que jamás fue reconocida por el artista.

Causa por la que Andrea se convirtió en mamá soltera y cómo es de esperarse, afrontó la situación de la mejor manera posible.

Valentina, es el nombre de la hija de Andrea Noli y supuestamente de Jorge Salinas, misma que fue su gran motor para salir adelante ante cualquier adversidad, de manera que la bella actriz revela por medio del programa de televisión "Venga La Alegría" de que manera salió adelante.

No solo por el hecho de criar sola a su pequeña, si no por enfrentar las terribles críticas recibidas por haberse involucrado con un hombre casado.

"Nombre económicamente me ayudo medio mundo, digo en la maternidad por supuesto, mis amigos que saltaron por mi, mi comadre adorada Anette (Michelle) que siempre ha sido un ángel de la guarda para mi, hubo momentos que hasta de prestado, la colegiatura de mi hija me ayudaba mi hermano... y cuando te sientes desesperado que no sabes lidiar con este pequeñito que llegó a tu vida te basta clavarte en sus ojos y ver que tu eres su mundo", dijo la actriz.

Además la tacharon de "robamaridos" y mencionó lo siguiente: "Llegó toda esa vorágine sobre mi, yo en mi embarazo me sentía en una burbuja, que nada me podía pasar y me aferre a eso a lo que yo sentía por ella (su hija) y dije lo que ellos opinen son sus juicios porqué voy a permitir que otros me juzguen".

Cabe destacar que Andrea Noli ha buscado por todos los medios una disculpa pues se encuentra muy arrepentida de lo sucedido, al grado de pedírsela públicamente a Fátima Boggio, madre de los dos hijos de Jorge Salinas, Santiago y Emilio.

"He hablado con ella, he pedido mis disculpas, he agarrado el toro por los cuernos, no he tapado el sol con un dedo, he hablado tal como es", "No he tenido respuesta y no tiene que haber, no necesitas recibir una respuesta, eso es de la otra persona, no te corresponde a ti, los errores los comentemos todo y más cuando eres joven pero hay que aprender a perdonarse...si fue un error, es algo que no volvería a cometer en mi vida pero es algo que me trajo a mi Valentina".

Andrea admitió que en algún momento pensó en no tener a la niña: "Tal vez los primeros cinco minutos pensé en no tenerla pero después de estos 5 minutos dije bueno tengo la capacidad, tengo dos manos, tengo trabajo y tengo toda la intención y sé que voy sola. (Jorge Salinas) se ausentó, no hubo mayor discusión al momento, ni siquiera se pudo, se supo el asunto, se supo que iba sola y se acabo la discusión", palabras firmes de Andrea Noli.

