Andrea Lagunes revela que su físico le ha impedido protagonizar novelas

A poco más de dos décadas de haber saltado a la fama y de haber protagonizado el exitoso melodrama Gotita de Amor, Andrea Lagunes reveló en una entrevista el motivo por el que la ha mantenido alejada de la televisión; pues ha sido su físico le ha impedido protagonizar más telenovelas.

Recordemos que fue a los cinco años cuando Andrea Lagunes protagonizó la telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa, en la que encarnó a la tierna Chabelita, personaje con el que se ganó el respeto y cariño del público. Gracias a que la famosa, que hoy en día tiene 29 años, logró ganarse un lugar en el mundo de la actuación, es que dos años más tarde, en el 2000 fue llamada para formar parte del elenco de “Carita de ángel” y “¡Vivan los niños”.

Pese a que ha demostrado que tiene un gran talento frente a las cámaras, la actriz ha aparecido de manera esporádica en la televisión, pero ya jamás ha protagonizado telenovelas, sin embargo, sigue en contacto con su público al estar en el teatro y a través de sus redes sociales en donde confesó que su físico le ha impedido protagonizar novelas.

Fue a través del canal de Youtube de Tlnovelas que la actriz mexicana comentó que no se ha alejado de las pantallas por decisión propia, pues su físico es el que la obligado a estar fuera.

“No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)”, expresó Lagunes.

La artista originaria de Ciudad de México, señaló que en repetidas ocasiones hizo castings para protagonizar telenovelas, sin embargo, los productores siempre la rechazaron por aparentar menos edad de la que tiene.

“Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes que porque me seguía viendo muy chiquita, entonces pues así ha sido la historia de mi vida”, aseveró la actriz.

Andrea Lagunes también manifestó que el hecho de aparentar menos edad no solo le ha afectado para lograr un protagónico de telenovela, pues también ha tenido problemas en el terreno personal. “Ahorita no porque estamos en pandemia, pero cuando salgo de fiesta y a antros y todo esto me siguen pidiendo la credencial porque me siguen viendo muy pequeña”, afirmó en el 2020.

“Ya no sé si me beneficia o me perjudica pero así ha sido”, agregó la famosa en ese momento. Cabe mencionar que la actriz actualmente esta embarazada por lo que est también la tendría alejada de las pantallas por un tiempo más.

