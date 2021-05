Andrea Lagunes de Gotita de Amor, revela por qué ya no salió en telenovelas

En 1998, fue cuando la actriz Andrea Lagunes, figuró como Chabelita en la telenovela infantil "Gotita de Amor" primera producción de Nicandro Díaz para Televisa y protagonizada por Laura Flores y Alejandro Ibarra, y aunque no fue su primer melodrama, sí es el más recordado de su carrera. Sin embargo, recientemente la actriz de 28 años reveló cuál fue el motivo que la llevó a separarse de las telenovelas.

Entre 1997 y 1998, Andrea participó como como la niña Gloria en "María Isabel" al lado de Adela Noriega y Fernando Carrillo y en "Pequeña traviesa" con Michelle Vieth; esos fueron los dos primeros melodramas en los que apareció cuando tenía la edad de entre 3 y 4 años.

Fue después que protagonizó "Gotita de Amor", y como parecía que su carrera iba en ascenso, siguió participando en telenovelas de corte infantil como "Carita de Ángel" (2000-2001) con Daniela Aedo y luego "¡Vivan los niños!" (2002) al lado de Andrea Legarreta y un numeroso elenco de niños.

No obstante, la actriz infantil de la época también tuvo recordadas participaciones en "Alma Rebelde" (1999), con Lisette Morelos y Eduardo Verástegui, "Cuento de Navidad" (1999-2000) en la que trabajó al lado de Fernando Colunga y Chantal Andere y "Mi destino eres tú" (2000) con Lucero y Jorge Salinas.

Pero fue en un vídeo a través del canal oficial de Tlnovelas, que Andrea explicó cuál fue el verdadero motivo que la separó de los melodramas. Luego de tener una participación especial como una niña caprichosa por no tener mamá en "¡Vivan los niños!" en 2002, la actriz ya no siguió participando en más melodramas.

La actriz de 28 años, quien continúa apareciendo en programas unitarios de la barra del Canal de las Estrellas, contó que el principal motivo fue su aspecto físico, pues siempre le decían que se veía muy chiquita para interpretar otros personajes; así lo dijo:

"Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes".