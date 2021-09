Ana Patricia Rojo será ‘la otra’ en su regreso a las telenovelas con SOS Me estoy enamorando

Luego de dos años de estar ausente de la televisión, Ana Patricia Rojo regresa a la pantalla chica con la telenovela “SOS. Me estoy enamorando”, en la cual interpretará el personaje de Inés Paredes y será amante de César Évora en esta ficción, misma que se estrenará el próximo 6 de septiembre por el Canal de las Estrellas.

La última vez que la actriz mexicana había aparecido en una telenovela de Televisa fue en 2018, en “Por amar sin ley“, y posteriormente, su última participación fue en la serie “La Guzmán“ en 2019, desde entonces no había estado en otro proyecto hasta ahora, que hará su regreso a las telenovelas.

Visiblemente emocionada, Ana Patricia Rojo habló en una entrevista con el programa “Hoy” sobre su personaje y admitió que será “la otra” en la trama de “SOS. Me estoy enamorando“, donde sostendrá una relación clandestina con Leopoldo Fernández, interpretado por César Évora.

Ana Patricia Rojo describió a su personaje como una mujer como cualquier otra que se enamora de un hombre que es casado y le soporta todo durante 15 años, incluso acepta el papel de ser “la otra“, pero llega un momento en el que ya no puede más y decide terminar con todo.

“Les juro que estoy bien emocionada, muy contenta con el proyecto y con este personaje, pero en este momento en particular estoy muy feliz de estar con ustedes dos, son de esos instantes que llenan el corazoncito“, dijo la actriz a Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes la recibieron en el foro de “Hoy”.

Sobre Inés Paredes, Ana Patricia Rojo considero que muchas mujeres se identificarán con ella, pues no es perfecta pero tampoco es mala: “Es un personaje muy humano, es un personaje con el que muchas se van a relacionar, muchas le van a tener empatía, es una mujer que se enamora del hombre equivocado, comete el gran error de enamorarse de un hombre que es casado“.

La actriz señaló que dentro de la trama, la relación clandestina entre César Évora y ella dura 15 años: “Tienen una hija en común, tienen una familia, él va manejando esto prácticamente como una bigamia, porque aunque no están casados sí son dos familias establecidas. Inés no le pide nada, no lo está haciendo por mal, por dañar a alguien, obviamente sus acciones lastiman a terceras personas pero no lo hace con esa intención“.

Lejos de lo que pudiera pensarse, esta vez Ana Patricia Rojo no será la villana, pues aunque es la amante de Leopoldo Fernández, se siente mal por llevar una relación de este tipo y constantemente piensa en Elsa, la esposa de su amado, “simplemente se enamoró de quien no debía“.

Por su parte, Andrea Legarreta se mostró muy contenta por el regreso de su compañera a las telenovelas y le auguró un gran éxito, mientras que Ana Patricia Rojo resaltó que en “SOS. Me estoy enamorando” se reúne un gran elenco y tuvo palabras especiales para César Évora, con quien ya ha trabajado en varios proyectos: “Es encantador, un gran amigo”, dijo antes de invitar a los televidentes a ver el estreno de la telenovela la próxima semana.

