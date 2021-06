Ana Martin y la tremenda cachetada que le dio a Bárbara Mori

Luego de ver con sus propios ojos en lo que se había convertido su hija menor como una de las mujeres más ambiciosas, Doña Refugio Ochoa Vda. de Pérez -personaje interpretado por Ana Martín- le sorrajó tremenda cachetada al escuchar el desprecio con el que se expresaba por no haber tenido un padre rico. La actriz uruguaya Bárbara Mori fue quien le dio vida a Rubí Pérez Ochoa en la telenovela "Rubí".

Fue en el 2004 cuando el productor José Alberto Castro recreó la historia original de la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché en una magistral realización para Televisa siendo la cuarta versión de la historia de una hermosa mujer pero pobre, que con su belleza logró conquistar el amor de dos hombres jugando con ellos.

Por su parte, el personaje de Doña Refugio -madre de Rubí-, era una mujer humilde, que era feliz con la familia que le había tocado; su hija mayor Cristina (Paty Díaz) y su nietecita Fernanda (Kristel Casteele); pero no así con la malvada de su hija Rubí.

Un día, Doña Refugio tiene una charla en la que busca hacer recapacitar a Rubí, pero ésta se queja de la pobreza en la que han vivido toda la vida y al hacerle ver su madre que no debe expresarse despectivamente de su amiga Maribel de la Fuente (Jaqueline Bracamontes) porque ella siempre ha compartido lo que tiene con Rubí, ésta le dice que no ha compartido, sino que le ha dado lo que le sobra.

Pero en su afán de hacerla entender que no son así las cosas y que debe recapacitar, la plática va subiendo de tono hasta que Rubí le reclama el hecho de no haber tenido un papá rico como el de Maribel -su "mejor" amiga-, y Doña Refugio le dice: "Tu padre no fue rico pero nos dio su cariño, su protección" pero Rubí replica: "¡Pues no nos sirvió para nada!".

Y acto seguido, Doña Refugio reacciona sorrajándole tremenda cachetada mientras le gritaba: "¡Callate!". Y es que, hay que recordar que Rubí era una mujer que no importaba pasar por encima de quien fuera con tal de conseguir sus objetivos, aunque pagó muy caro por ello.

La escena fue recordada y compartida por Ana Martín a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que sólo expresó: "RUBÍ"; pues la actriz se encuentra recordando la serie de telenovelas en las que ha tenido importantes participaciones y es por ello que quiso traer al presente una magistral escena del 2004 interpretada por ella misma y por la actriz de origen uruguayo Bárbara Mori, quien ha sido una de las mejores actrices que ha dado vida a Rubí, un clásico de los melodramas desde 1968.

Por supuesto, la escena fue aplaudida por los fanáticos de Ana Martín, quienes no se hicieron esperar con sus comentarios tales como: "Rubi melhor novela mexicana que passou aqui no Brasil" (Rubí, la mejor telenovela mexicana aquí en Brasil), "Me encanta!! esas frases que solo Rubí tenía eran lo máximo", "Maravilla de Actriz", "Excelente actriz", "Talentosísimas", "Que gran actriz es, bendiciones", "Me encanta esa novela", "Mis favoritas por los siglos de los siglos".

"La mejor novela", "Excelentes actuaciones de las dos en este melodrama mexicano" o "Que buen cachetadón", son algunos de los comentarios que se han llevado Bárbara Mori y Ana Martín tras la magistral escena.