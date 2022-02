Ana Martín, señalada por sus personajes de 'chacha' en las novelas y responde elegantemente

Aunque en su juventud, la actriz Ana Martín protagonizó infinidad de telenovelas, de unos años a la fecha, ha hecho sólo roles secundarios y ello ha ganerado que sus fanáticos la cuestionen sobre el tema y tras evidenciarla por sus personajes de 'chacha', la primera actriz de 75 años, contestó muy elegantemente.

No es un secreto que Ana Martín aproveche su fama y en los últimos tiempos se haya covertido en tendencia por ser una de las famosas que a su edad, tiene bastante interacción con el público, pues le encanta compartir sus experiencias y anécdotas que ha vivido a sus 59 años de carrera artística.

Y ello dio pie a que una seguidora (@namestarofficial) la cuestionara sobre los personajes que viene haciendo desde hace algunas décadas; así se lo preguntó en una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, el pasado 26 de enero:

"Por qué siempre la hace de sirvienta?" y así fue como Ana Martín respondió tras encontrarse en una pausa dentro de las grabaciones de "Corazón Guerrero" (2022), la nueva producción de Salvador Mejía en regreso a Televisa:

"Porque para un actor, no hay papel chico, lo que es importante es el proyecto, todo el equipo. Entonces, bueno; hay épocas en las que me toca de protagonista, hay otras épocas en las que no. Hay épocas en las que el papel es más grande u otras en las que es más chico, pero el chiste es el proyecto y que sea del agrado del público".

Explicación que reafirmó con su descripción que se lee: "Lo más importante es el proyecto. Esta vez seré abuelita... #reels #reel #anamartin #actriz #mexico #mexican", siendo aplaudida por uno de sus famosos seguidores, el actor Ricardo Franco [Félix en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022)]: "Toda la razón mi querida Anita" que al momento tiene 185 'Me gusta'.

Y no fue el único que la defendió, pues uno de sus seguidores, que además pinta cuadros sobre la actriz (uno de sus más fieles admiradores @elpintorrangel), le hizo un tributo y definitivamente defendió a la actriz de cualquier señalamiento y/o cuestionamiento:

"Ana Martín puede hacer cualquier personaje que le pongan en frente, y ha hecho de todo; de muchachito, de japonesa, de mujer de esquina, de pobre, de rica, de enferma mental, la lista es larguísima, y todos Los personajes llevados a la perfeccion, por qué no hemos de verla de sirvienta? o de abuelita? Todos los personajes son un reto, y Ana Martín hace de lo imposible, lo posible!!! Una verdadera actriz, lo mejor de Mexico!!!!!".

Y por si fuera poco, agregó: "...Y ni hablar de ese cutis de porcelana!!!!!!". Otro reconocido actor como es Mauricio Garza de la serie cómica "40 y 20" de Televisa, también puso en alto el nombre de la primera actriz: "Esooooooooo... perdón por la palabra que diré pero una CHINGONA, no hay otra palabra!!! Jejejjejeee".

Y los seguidores de Ana Martín no pararon de defenderla: "Pues sí puede ser una sirvienta pero lo importante es el papel que juega esa sirvienta en la historia", "Pues saldrá de sirvienta pero siempre sale más que otros" o "Amo cada papel que realiza esta gran señora actriz, mis respetos y gran admiración, un beso enorme y gran abrazo desde Colombia #amorxanamartinlagranseñoradelastelenovelasmexicanas".

