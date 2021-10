Ana Martín se despide de Pachita Pérez de La Desalmada: 'Descanse en Paz'

A un día del final de " La Desalmada ", la actriz Ana Martín se despide de Pachita Pérez -su personaje en telenovela con una frase conmovedora: 'Descanse en Paz' . Pachita Pérez fue una mujer leal, de buenos sentimientos, y aunque chapada a la antigua siempre fue muy correcta; además siempre callaba, pues sabía cuál era su lugar en 'El Primor' hacienda de la que era Ama de llaves.

Y de la misma manera educó a su nieta María Pérez (Macarena Miguel), además de Rigoberto Murillo (Gonzalo García Vivanco), pues ambos eran huérfanos de madre y ella les dio todo el amor que les faltaba, lo que cuautivó mucho en el melodrama Producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa .

Rigo era peón de 'El Primor' y los consejos de Pachita nunca faltaban, pues el hijo de Carmelo Murillo (Alberto Estrella) -la mano derecha de Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) -, puso los ojos en una mujer en la que nunca debió de certificado fijado: Isabela Gallardo Torreblanca (Kimberly Dos Ramos) -hija de la malvada Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa) y Germán Gallardo (Sergio Basáñez).

Por lo que ella le dio lecciones de vida, pero Rigo estaba ciego de amor por Isabela y por tanto, hizo todo para volverse rico y poder darle la vida que ella y su pequeño bebé (el cual murió luego de él); no obstante, en el intento, se murió en la raya como lo que fue, un hombre valiente.

Para Pachita (Ana Martín), la muerte de Rigo fue un golpe muy duro, pues lo consideraba como su hijo o nieto; pero siempre vivió rodeada de mucho amor; pues fue un ejemplo de vida para muchos en la hacienda.

A la caída su de Octavio Toscano, éste tuvo que ser trasladado al hospital de inmediato, pues al descubrirse sus crímenes, sufrió un infarto. Pachita, estuvo presente como siempre pero su visita al hospital sirvió para que ella también fuera atendida de inmediato, pues su salud no andaba bien.

Pero en el ínter, habla con David Estudillo Fernández (Julio VAllado) el mejor amigo de "su niño" Rafael [Toscano] (José Ron), para hacerle una tremenda confesión. Pachita le cuenta David que ha visto a su padre Antonio Estudillo (Francisco Gattorno) visitar con malas intensiones a su nieta Mary, por lo que le pide que nunca la desampare si ella muere.

Y aunque éste no entiende las súplicas de Pachita, le asegura que verá por ella y la protegerá como el Alcalde electo de Ichámal que además tiene un gran calidad humana. Pero Pachita le explica que su nieta Mary es hija de su padre, el corrupto Antonio Estudillo -quien hace muchos años dejó embarazada a su hija y luego la abandonó-.

David descubre a su padre en frente de su mamá -Francisca Fernández (Azela Robinson)-, quien le dice que lo va hundir, pues no le perdona que le haya faltado de esa manera. Acto seguido, Antonio va a reclamarle a Pachita a 'El Primor', donde después de un par de jaloneos y una fuerte discusión, éste la empuja y Pachita cae sobre la fuente de cantera y luego sobre el piso.

Pero el crimen no quedará impune, pues su nieta Mary vio el momento en el que discutían y cómo éste la tiró pensando que había muerto al instante. Mary va a pedir auxilio a los peones de la hacienda y entre todos le propinan una santa golpiza a Antonio, que lo dejan literalmente como Santo Cristo, pues le advierten que se ha metido con quien ha sido como una madre para todos... Y no sólo tuvo ese merecido, pues Carmelo le cortó los dedos de una de las manos con un hacha, tras advertirle que no tuvo que haberle hecho daño a Pachita.

Pachita es trasladada al hospital de inmediato, donde es atendida de la mejor manera. Las emociones de sus seres queridos está a flor de piel, pues temen por su salud. Ella manda llamar a Piero Vázquez (Gonzalo Vega Jr.) el chico que ha pretendido desde siempre a Mary, y tras haberlo puesto a prueba para ver si se merecía el amor de su nieta, ahora les ha dado su bendición para casarse y puedan hacer una vida juntos.

Una vez que ha dejado todo como ella quería, su salud no soporta más y muere, dejando a todos con el corazón hecho pedazos. Y fue la propia actriz, quien puso fin a su participación en "La Desalmada" a través de su cuenta de Instagram, en la que simplemente escribió: "Pachita... Descansa en Paz. #LaDesalmada".

Este viernes 29 de octubre, será el final de lo que parece ser la primera intensa temporada que promete tener un récord de audiencia nunca antes visto en un melodrama a través del Canal de las Estrellas en punto de las 9:30 pm.

