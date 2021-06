Ana Martín presenta a 'Panchita', su personaje en La Desalmada

Como lo han hecho varios de los actores que pertenecen al elenco de la telenovela "La Desalmada", la primera actriz Ana Martín, presentó a Panchita, el personaje que interpretará dentro de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa durante el segundo semestre de 2021.

Y aunque no ha sido la primera vez que la actriz de 75 años ha dado cuenta de su personaje a través de las redes sociales, el pasado viernes, la producción del melodrama presentó oficialmente a Panchita, el ama de llaves de la hacienda 'El Primor' que será inerpretado por Ana Martín.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de "La Desalmada", que se revelaron algunos otros detalles de dicho personaje cuya descripción se lee: "Pachita Pérez en La Desalmada... Pachita Pérez es una mujer muy bondadosa que defenderá a los suyos a toda costa. Conócela en #LaDesalmada a partir del 5 de julio, 9:30 p. m. MEX #ConLasEstrellas... @anamartin @elgueromex".

Y caracterizada como el dulce personaje, Ana Martín explicó un poco más de lo que se verá en pantalla chica de Televisa: "Acuérdense que yo tengo a mis gotitas de miel... [Suspira]... Ay, mira, son personajes entrañables que yo he hecho a lo largo de mi carrera porque es representar la bondad, el respeto, el cariño, la lealtad, hacia la gente que trabajas y que ellos igualmente lo tienen para ti".

Y agrego que ella se identifica con su personaje y además siente orgullo por interpretar a una mujer con sus caraterísticas:

"Representa una mujer de pueblo, lo cual eso es un orgullo porque he representado en muchísimas películas, telenovelas, obras de teatro, a mujeres de pueblo que merecen todo mi respeto y yo soy mujer de pueblo, soy hija de Palillo, nací en el pueblo, para mí es un orgullo, para mí eso es Panchita".

Y a decir verdad, Panchita le quedó que ni mandada a hacer a Ana Martín, pues todos los personajes que ha interpretado de grande, han sido encantadores:

"Para mí, Panchita es dulce, tierna... pero que no la toquen, que no le toquen a la nietecita porque cuidado... o que no le toquen a su señora... Ella tiene algo adentro muy fuerte que ya lo irá soltando; pero yo eso se lo dejo al televidente, ¿por qué? porque es como una sorpresa conforme se va desarrollando la historia...".

También le dió el crédito a una de las escritoras que están a cargo del guión del melodrama -sin decir nombres-; sus nombres corresponden a Julián Aguilar, Janely Lee e Isabel de Sara: La escritora escribe sensacional, la novela está padrísima; es un secreto... entonces Panchita tiene su 'guardado' y ya lo soltará a su debido tiempo".

Para ver más del personaje de Ana Martín, no te pierdas el estreno de "La Desalmada" el próximo lunes 5 de julio a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

