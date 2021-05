Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

El pasado 14 de mayo, llegó a sus 75 años de vida la actriz Ana Martín, y dado el importante día, se tomó fotografías con varios de los actores de la telenovela "La Desalmada" que produce José Alberto 'El Güero' Castro, protagonizada por José Ron y Livia Brito, aunque al posar con ella, le hicieron una especial solicitud: que no se le pegue lo grosero de la actriz cubana; pues el pueblo de México está muy enojado con ella.

Afortunadamente, no fue la única postal que la primera actriz protagonizó ese día con actores del melodrama de Televisa, pues de haber sido así, le hubieran arruinado el cumpleaños a Ana Martín, quien también cumplió 59 años de carrera artística, a través de los comentarios negativos que recibió Livia Brito, a quien por cierto, no se le había visto conviviendo con el resto de los actores de "La Desalmada".

Pero a pesar los menasjes negativos que más tarde se pronunciaran en contra de la actriz cubana, Ana Martín compartió varias postales y algunos vídeos, entre estos, Marlene Favela, el propio productor de la telenovela, Marjorie de Sousa y José Ron a través de sus historias, y varrios más.

"#HappyBirthdayToMe... Junto a mi querida @liviabritopes quien es la protagonista de #LaDesalmada. ¡Qué bonito cumpleaños!", escribió la actriz de 75 años, muy emocionada y rodeada de compañeros actores y técnicos de la producción.

Y es que, pese a lo que pueda causar Livia Brito y otros famosos del medio del espectáculo en el público mexicano, la intérprete que hará el personaje de Panchita -el ama de llaves de la hacienda 'El Primor', siempre actúa con mucha dulzura y así le gustaría que sus fans lo hicieran, pero esta vez no logró su objetivo.

"Felicidades, abrazo fuerte" expresó el actor Javier Ponce, mientras que una fanática le hizo una especial solicitud a Ana Martín: "No se le vaya a pegar lo grosero de la cubana"; y no fue la única: "Anita no te juntes con la chusma!".

Los fanáticos de la primera actriz, tundieron a la cubana de fuertes críticas por medio de su publicación y a decir verdad, no se tocaron el corazón para arremeter contra Livia Brito: "Hubiera puesto una foto usted solita, feliz cumpleaños", "No le vaya a golpear ya ve que es agresiva", "Mmmm, yo quería ver la novela por ud. Pero si ella está...... prefiero evitarlo".

"Hermosa anita, qué hace con esa vieja mal agradecida que se expresa tan mal de México y los mexicanos? vieja odiosa, para no ver esa novela", "Que pena que esté usted con esa mujer tan majadera no veré la novela", "Mi querida señora, hubiera salido sola, esa mujer era de mis actrices favoritas, YA NO MÁS, la agresión que hizo solo por creerse diva, NOOOO. SALUDOS SEÑORA LINDA".

Sin embargo, algunos seguidores, sólo se enfocaron en felicitar a Ana Martín y se expresaron con la misma dulzura que la caracteriza:

"Por qué sólo papeles de empleada. Eres tan buenísima actriz. Feliz cumpleaños", "Estoy confundida @anamartinof. Pensé que la protagonista era Marjorie de Souza? Después pense que era Marlene Favela y ahora dices que esta ésta", o "Feliz cumpleaños!! Bendiciones infinitas".