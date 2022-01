Tras sumarse al elenco de la telenovela "Corazón Guerrero", la actriz Ana Martín apareció sin maquillaje en una foto junto a Alejandra Espinoza, modelo y actriz debutante como protagonista de telenovelas a través de "Corazón Guerrero", la nueva producción de Salvador Mejía, quien también ha regresado a los melodramas desde finales del 2021.

La primera actriz compartió una postal junto a Alejandra Espinoza en su cuenta de Instagram, en el departamento de maquillaje de Televisa, San Ángel el pasado lunes, tras haber iniciado grabaciones de "Corazón Guerrero" hace algunos días.

Ambas actrices lucieron de negro, vistiendo las batas que utilizan para evitar ensuciar su ropa cuando se someten al maquillaje y los peinados, mientras que Ana Martín presentaba oficialmente a Alejandra Espinoza, quien este 2022 entra por la puerta grande a la actuación y en Televisa de la mano de Salvador Mejía Alejandre.

Comentario que ha dejado claro que la primera actriz nuevamente se convertirá en una abuelita en su nuevo proyecto. Actores como Gonzalo García Vivanco y Maite Perroni reaccionaron con algunos corazones rojos; mientras que Aleida Núñez les aventó un: "Hermosas".

Por su parte Ariane Metcalf Pellicer -hija de la fallecida actriz Pilar Pellicer-, también envió un "Felicidades!!!!!!". El portal telenovelero @noveleandomex, reaccionó escribiendo "¡Bellas!".

"Venga el arte Ana querida", "¿Para cuándo ese boom?", "Qué guapa", son otros de los comentarios que se leen; pero hubo de un fan que se remitió al pasado de Ana Martín: "Se parece a usted cuando hizo la novela El Pecado de Oyuki. Vea bien la fotografía".

En tanto, Alejandra Marrero -mejor conocida como Alejandra Espinoza-, es una reina de belleza, modelo y presentadora de televisión mexicoamericana. Ganó el primer año del concurso de belleza / reality show de Univisión, Nuestra Belleza Latina, el 22 de mayo de 2007 y ahora tendrá la oportunidad de interactuar bastante con la actriz Ana Martín.

