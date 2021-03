Ana Martín le manda emotivo mensaje a Fernando Colunga por su cumpleaños 55

Recientemente el actor Fernando Colunga festejó 55 años de vida y la actriz Ana Martín con quien ha trabajado en muchos melodramas, le mandó un emotivo mensaje a propósito de su cumpleaños.

Ana Martín y Fernando Colunga trabajaron juntos en la telenovela ‘Amor Real’, producida por Carla Estrada para Televisa en 2003, y basada en la obra ‘Bodas de Odio’, y que tuvo como protagonista femenina a Adela Noriega.

En su cuenta de Instagram, Ana Martín, quien cuenta con 58 años de carrera actoral y tiene 456 seguidores, compartió una publicación en la que aparece con Fernando Colunga en el telodrama ‘Amor Real’.

“Mi príncipe, ya sabes lo que yo siento por ti, sabes lo que significas para mi, te deseo la felicidad del mundo y te mando un millón de besos y que estés rodeado de mucho amor como siempre. Feliz cumpleaños”, escribió la primera actriz.

La publicación de la actriz de 74 años de edad, tuvo la reacción de 18.2 de sus seguidores y 183 comentarios, en los que se unieron a las felicitaciones del actor mexicano Fernando Colunga.

“Ay Dios!!! Me he derretido… Qué belleza mi señora estelar!!! Me hizo recordar las bellas y emotivas escenas de usted y de su "hijo" en la inolvidable Amor Real. Un hermoso gesto; lleno de amor… Mi respeto y admiración para usted. Mi amor infinito para "mi Fer"... Yo también celebro la vida del mejor de todos los tiempos. Qué placer leerla...” escribió una de sus admiradoras.

“Que hermosa fotografía. Cómo siempre irradiando luz Ana. Y Fernando con ese dejo de Paz característico en su rostro y mirada. Bendiciones infinitas”, comentó otra de las seguidoras de la actriz.

La protagonisa de la telenovela ‘El pecado de Oyuki’, actualmente se encuentra aún activa, pues sus más recientes melodramas han sido: ‘Sin tu mirada’ en 2018, ‘Los pecados de Bárbara’ en 2020 y en ‘La mexicana y el güero’ en 2021 en su papel de Toñita.

Por su parte, Fernando Colunga, tiene 5 años sin aparecer en la pantalla chica, pues terminó su exclusividad para firman con Telemundo por tres proyectos, uno de ellos ‘Malverde: El Santo Patrón’, del cual tuvo que salir por motivos que aún no son tan claros, dando su lugar al cantante Pedro Fernández.

Sin embargo, se tiene esperanza de que en unos meses comience a grabar para un segundo proyecto en puerta, del cual no se ha dado a conocer la temática, pues pese a que Malverde no será para el galán de galanes, su contrato sigue vigente y por lo tanto veremos a Colunga actuando de nuevo.