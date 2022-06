Ana Martín anuncia su retiro definitivo de la actuación: "Ya estoy grande”

Sin duda alguna, Ana Martín, es una del as actrices más queridas por el público, sus más de 60 años de trayectoria artística en el cine y la televisión la respaldan, por lo que recientemente la famosa anunció su retiro definitivo de la actuación, pues asegura que que desea mejor decir adiós ahorita que se encuentra bien y no después.

Fue durante una reciente entrevista con la revista Tv Notas que la actriz que acualmente vemos en la telenovela Corazón Guerrero, confesó que aunque aún muchos productores la siguen llamado para que participe en distintos melodramas, Ana Martín reconoció que ya no hay muchos papeles para ella, pues ya esta grande. “También eso lo estoy pensando, a lo mejor el próximo año me retiro definitivamente de la actuación, porque ya estoy grande”, dijo la famosa.

Acto seguido, Ana Martín señaló que el próximo año cumplirá 76 años de vida y 60 años de carrera por lo que ya cree que es necesario su retiro definitivo de las pantallas. “El próximo año voy a cumplir 60 años de trabajo y 76 de vida, en verdad ya he hecho de todo y siempre estoy agradecida por cada oportunidad que me dan y que me buscan para las novelas y proyectos, pero me gustaría cerrar esta vida de carrera con un personaje conforme a mis años, porque no hay personajes de mi edad. Me encantaría hacer lo que hacía la gran Sara García (q.e.p.d.), pero eso no depende de mí, sino de los productores y quienes hacen estas cosas”.

En cuanto así su decisión, se ve a que se siente relegada, Ana Martín negó rotundamente que su decisión se basara en ello por lo que agradeció todas las oportunidades que le han dado a lo largo de su carrera. “No, porque como te decía, siempre me han buscado para trabajar y eso lo agradezco mucho, pero llega un momento en que es mejor decir ‘adiós’ cuando estamos bien y no ya cuando no damos el cien. Me siento bien, fuerte, no tengo nada de enfermedades raras y por eso es que me quiero despedir bien”, dijo.

Respecto a qué hará una vez que este fuera d elos foros, la protagonista de Gabriel y Gabriela aseguró que se lleva muy bien con su soledad por lo que se dedicará a viajar un poco y disfrutar lo que le resta de vida. “Descansar y disfrutar lo que resta de mi vida, me llevo muy bien con mi soledad y me gusta mucho estar en mi casa; a lo mejor viajar un poco, salir con amigos, y bueno, como vaya pasando la vida, pero estoy muy bien y la verdad es que me siento excelente”, dijo.

Por último, Ana Martín señaló que actualmente se siente muy feliz con su personaje en Corazón Guerrero, en donde le da vida al personaje de Conchita, una mujer que lucha por sacar adelante a su hija y a su nieta. “Sí, es una mujer que siempre quiere sacar adelante a su hija y a su nieta. Ahora la hago de abuelita, porque tengo 75 años; yo sabía que no siempre sería la eterna protagonista, tuve muchos éxitos y ahora soy el apoyo de las nuevas generaciones, pero estoy muy contenta; además, regresamos al melodrama clásico que ya extrañábamos”.

“Muy contenta, porque estoy rodeada de mucho talento joven; así es la vida, hay que darle paso a las nuevas generaciones, con el talento y respaldo de nosotros los grandes”, finalizó.

