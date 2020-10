Ana Brenda Contreras y lo que dice de Iván Sánchez y Camila Sodi

La guapa actriz, Ana Brenda Contreras, está calentando motores para sus nuevos proyectos, después de haber permanecido en aislamiento social por la pandemia de coronavirus, y no espera más para reanudar su carrera profesional, sin embargo, en Despierta América, de repente le cuestionan sobre la opinión de la estrenada parejita, Iván Sánchez y Camila Sodi, lo que sorprende a la artista.

Sonaron las alarmas, cuando un paparazzi captó en un yate a Camila e Iván, expareja de Ana Brenda, alzándola en conjunto de unos besos, ambos vistiendo bañadores acorde a la ocasión, por lo que se confirmó visualmente que tal vez sostenían un romance.

Ante esto, la audiencia empezó a preguntarse qué era lo que pasaba por la cabeza de Ana Brenda al enterarse de la conquista de su ex, el matutino no se hizo esperar y tras varias preguntas relacionadas a los proyectos de la famosa de una le soltaron la pregunta esperada, tomando por sorpresa a la intérprete, quien contestó con transparencia y franqueza.

“No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona le pregunten cosas de un ex que, obviamente, ya pasó, pues es como incomodó”, manifestó la estrella.

Con la candidez que la destaca, recalcó que la relación que sostuvo con el español ya fue y que le desea lo mejor en su vida, “Yo creo que todo el mundo, tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y cada quién haga lo que quiera, y que sean felices ¿no? Que bueno, cada quién”, expresó Ana.

Ana Brenda e Iván se conocieron cuando compartieron créditos en la telenovela, “Lo Imperdonable”, en 2015, donde hicieron buena química y decidieron dar un paso, transpasando su romance fuera de las pantalla, promediando 3 años de novios.

Todo se fracturó debido a que la distancia hizo de las suyas, pues mientras Contreras se encontraba en Estados Unidos trabajando, Iván se encontraba con una apretada agenda en Madrid. En diciembre 2018, oficializaron su ruptura luego de varios meses de especulación.

Por ahora, con emoción se haya promocionando “Tu cara me suena”, donde se reinventará en su faceta como conductora al lado de Rafael Aranedo, además de renombrados actores, cantantes y personalidades de televisión que tendrán que actuar escenificaciones. Los concursantes mostrarán su talento y canto, además de que tendrá un propósito benéfico.

Visualizada en su trabajo, está enfocada en su desempeño artístico y no se cierra al amor ya que le gustaría encontrar al chico de sus sueño con cualidades que encajen perfecto con ella.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.