Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Tanto Ana Brenda Contreras como Fernando Colunga, son dos actores que, tras iniciar su carrera artística en Televisa hace más de veinte años y protagonizar varias telenovelas, en los últimos años han brillado por su ausencia en la pantalla chica de la televisora de San Ángel, o de cualquier otra. Pero la sorpresa, es que se ha confirmado la participación de ambos como protagonistas de la teleserie "El Conde" de Telemundo.

Por su parte, la última vez que Ana Brenda Contreras hizo novela en Televisa fue entre 2018-2019 en "Por Amar Sin Ley", dando vida a Alejandra Ponce Ruiz en una fascinante pero estresante historia de un grupo de abogados que trabajaban para un bufete jurídico.

Sin embargo, regreso a las pantalla para la serie "Toda la Sangre" para Pantaya TV, junto a Aarón Díaz, con quien hacía una década había compartido crédito en la telenovela "Teresa", con Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Sus últimas participaciones de tv

No obstante, recientemente, Ana Brenda Contreras volvió a la pantalla chica de Televisa Unvisión, pero como conductora del reality show "Tu Cara Me Suena", en la que tuvo la oportunidad de adoptar la personalidad de la fallecida cantante Selena Quintanilla, con una caracterización que la hizo lucir casi igual a la intérprete.

Y qué decir de Fernando Colunga, quien luego de un total de 24 melodramas de la empresa de los Azcárraga, siendo la última el remake de "Pasión y Poder" (2015-2016), literalmente se desapareció de la faz de la pantalla chica, como muchos otros actores; lo que por supuesto ha desatado las ganas de volver a verlo actuar en las telenovelas. Inclusive, en febrero de este año, se anunció que el histrión estaría marcando su regreso con la serie "Historia de un Clan" también de Telemundo, por lo que tal vez, se le estarían juntando los compromisos laborales.

Sin embargo, su participación en el melodrama mexicano ha sido tanta y tan marcada, que el actor de 56 años, sigue estando más vigente que nunca tras algunos melodramas como "Mañana es Para Siempre", "Soy tu Dueña", entre otros, que han sido retransmitidos por la televisora a través de la señal del Canal de las Estrellas.

Y por su parte, las redes sociales no dejan de crear contenido sobre el actor por sus más fervientes admiradores; pues Fernando Colunga no maneja páginas ni perfiles de redes sociales, debido a que no tiene tiempo de responder a sus fan como se merecen, según dijo hace un par de años en entrevista en un programa de tv latino.

Pero la noticia de que Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga van a regresar ¡al fin! -o al menos eso parece indicar-, al melodrama, fue compartida por el periodista de espectáculos Chema Cortés a través de su página de Instagram, en la que aprovechó para dar las primeras pistas de la historia y de su sinopsis:

"¡ACÁ TE LO CONFIRMO! La actriz Ana Brenda Contreras (#Teresa, #LaQueNoPodíaAmar y #CorazónIndomable) da el salto a #Telemundo para protagonizar junto a Fernando Colunga la serie titulada #ElConde, una gran apuesta de la cadena de habla hispana que llegará a tus pantallas próximamente", se lee en las primeras líneas y continúa:

Sinopsis de la historia

"El Conde es una adaptación de la legendaria historia de Alejandro Dumas. Ambientada en los años 30, esta conmovedora y cautivadora historia de misterio, amor y venganza cuenta la historia de Alejandro Gaitán, una víctima inocente de una conspiración, acusado y encarcelado por un doble homicidio que logra fugarse después de 17 años infernales de encierro".

"Ya libre, Alejandro inicia un extraordinario viaje para limpiar su nombre, recuperando primero un tesoro secreto que le dejó su mentor en la prisión, un noble español". Al regresar a México con una gran riqueza y un título real, el Conde de Montenegro se entera de que el amor de su vida está ahora casada con su enemigo mortal, y parece haber formado parte del complot para encarcelarlo todos esos años. Pese a que su alma y su corazón están casi destruidos por el pasado, el enigmático y apuesto conde se lanza a ejecutar un elaborado plan para vengarse de los responsables de su encarcelamiento, aunque para ello tenga que revelar su identidad. ¿Qué les parece? ¡Éxito, @anabreco! @telemundoseries @telemundo".

