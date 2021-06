Ana Brenda Contreras, por esta razón no protagonizó La Desalmada

Entre los nombres que sonaban fuertes a principios del 2021, para protagonizar la actual telenovela "La Desalmada", producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, figuraba el de la actriz Ana Brenda Contreras, quien ha cobrado fama como actriz de los melodramas que han catapultado su carrera artística. Sin embargo, recientemente, la actriz ha revelado las razones por las que no se sumó al elenco.

No obstante, a estas alturas se sabe que quien finalmente se quedó con el personaje protagónico femenino fue la actriz cubana Livia Brito, quien compartirá créditos con José Ron, actor con el que ya ha trabajado Ana Brenda Contreras en melodramas como "Juro que te amo" (2008) o "La que no podía amar" (2011).

Aunque en un principio, fue el periodista de espectáculos Juan José Origel quien dijo que el melodrama podría estar encabezado por la propia Ana Brenda Contreras y el actor colombiano Daniel Arenas, quienes ya trabajaron juntos también en "Corazón Indomable" (2013).

Lee también: Ana Martín no se arrepiente de no haber tenido hijos; su público lo es todo

Por supuesto, la noticia de que ambos actores podrían protagonizar el remake de la telenovela de origen colombiano "La Dama de Troya" (2008-2009), causó revuelo entre los fanáticos de la actriz nacida en McAllen, Texas, EUA; pues luego de casi dos años de retirarse de las producciones televisivas como la serie estadounidense "Destiny" (2018-2019), siendo ésta su último trabajo-, la noticia de su probable regreso a la pantalla chica, fue muy bien recibida.

Revuelo que la propia histrionisa generó entre sus fanáticos, luego de haber retuiteado, una publicación de Twitter en la que se lee que posiblemente ella podría ser la protagonista fememina de la historia; pues emocionó más a sus fans al cuestionarles con un: "Les gustaría"?

Pero a algunos meses de haberse revelado el elenco de "La Desalmada" por completo, e incluso haber empezado las grabaciones, la actriz Ana Brenda Contreras dijo en entrevisa con People en Español que sí tuvo un acercamiento con José Alberto Castro, el productor del melodrama y reveló las razones por la que no se concretó su participación.

Lee también: Revela Marlene Favela avances de La desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron

"Sí hubo acercamiento como hubo acercamiento con muchas otras actrices me imagino, pero desgraciadamente yo no podía hacerlo por tiempos", dijo la actriz de 34 años, agregando además que en el momento de las conversaciones, los tiempos de la producción no estaban definidos y podían ser hasta finales de año, lo que realmente no le permitía participar.

Y pese a que sus compromisos en otros proyectos no le permitieron estar en la producción de 'El Güero' Castro, Ana Brenda Contreras tiene una muy buena impresión sobre la historia del melodrama

"Realmente es un proyecto increíble, ¡le va a ir increíble!; 'El Güero' siempre es el Rey Midas, siempre lo que hace es éxito", expresó la actriz, agregando: "Ya me tocará más adelante".

Por otro lado, la actriz dijo que no está cerrada a ninguna posiblidad de participación en cualquier otro proyecto; aunque cabe señalar que este 2021, ya estaba contemplada para sumarse a la nueva ola de series colombianas producidas para Netflix, entre éstas "Pálpito", que canceló por la cuestión de los contagios del Covid-19 en Colombia.

"Yo no digo que no a nada", aclaró. "Yo sí creo que es muy válido y muy respetable, o sea como cuando alguien dice: 'Voy a dejar el café un ratito porqe lo mejor me está [aburriendo]… y quiero a lo mejor tomar té", refiriéndose a la pausa que ha hecho en las telenovelas que la llevaron a la fama.

Por último dijo: "Simplemente creo que por un momento de la vida se antoja explorar otras cosas, pero realmente uno como actor se mueve por donde la historia te llame, por donde se acomoden los momentos de tu vida y hoy por hoy, después de lo que hemos vivido, yo también me muevo por estar en un ambiente de felicidad, de buena onda, con gente que quiero y que me trata bien".